Ефросинина на Мальдивах засветила фигуру в купальнике и "выгуляла" роскошный подарок от Билык
Маша Ефросинина взяла себе за правило – несколько раз в год выбираться на семейных отдых за границу на экзотические куророты. Так, ведущая в этом году выбрала для осенних каникул Мальдивы, куда отправилась с мужем Тимуром Хромаевым и сыном Сашей.
Ведущая показала в Instagram фото и видео с экзотического курорта и поделилась некоторыми деталями семейного отпуска у океана.
"Начинаем замедляться", - подписала она короткое атмосферное видео, снятое на пирсе у самой кромки водной глади. Маша стоит спиной к камере – на ней легкая развивающаяся туника и шляпка-канатье.
В Stories она описала, как проходят ее курортные будни. Оказалось, романтический релакс с мужем пришлось отложить – в отеле не оказалось детской комнаты, поэтому Саша везде и всюду составляет компанию родителям.
Все же пара нашла возможность побыть наедине и даже предаться нежности и романтике на фоне заката. Ветер развивает волосы Маши, она утопает в уютных объятиях любимого мужа и беззаботно смеется.
Ведущая гуляет по пляжу в легком натуральном молочном платье свободного кроя с глубоким вырезом, декоративными рюшами и воланами на рукавах.
Также Маша покрасовалась в черном купальнике и накидке с принтом-анималье. Она рассказала удивительную историю появления этой вещи в своем гардеробе.
Оказалось, что во время записи шоу "Маскарад" она увидела накидку на Ирине Билык и пришла в полный восторг от этой вещи.
"И вуаля, через короткое время Ирина прислала мне такую же! Ируся, я в идеальном месте для выгула твоей красоты!" - заверила Маша звездную подругу.
Скриншот: instagram.com/mashaefrosinina
Напомним, что ранее Маша Ефросинина вспомнила, как устроила мужу романтический праздничный викенд во Франции.