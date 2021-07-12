Ефросинина в микротопе "отожгла" на глазах у поклонников: "потеряла 1,5 кг на all inclusive"

Маша Ефросинина с семьей отдыхает в гостеприимной Турции. Ведущая получает удовольствие от релакса на морском берегу, выгуливает летние наряды и купальники. Поклонники Маши завидуют ее стройности, а сама ведущая признается, что за красивой фигурой скрывается огромная работа над собой и… комплексы. Недавно Маша рассказала, какие этапы прошла на пути к принятию себя и своего тела.

Она не стесняется быть искренней во всех своих проявлениях и подтверждением этому стала забавное видео в Instagram знаменитости.

Маша в летнем легком костюме, состоящем из короткого черного топа в горошек с рукавами три четверти и свободных брюк, не скрывает эмоций и «уходит в отрыв» возле автомата для игрі в аэрохоккей. Такой ведущую ее поклонники еще не видели!

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Пишите, что у вас вызывает подобные эмоции", - предложила Маша под забавным эмоциональным видео.

Подписчики Маши предложили свои варианты для проявления несдерживаемых радостных эмоций, а также пришли в восторг от умения ведущей быть совершенно разной и искренней в своих порывах.