Ефросинина призналась, почему ее дочь досрочно вернулась из Канады: ставит нас перед фактом

Маша Ефросинина в прошлом году со слезами на глазах рассказала , что ее дочь Нана уехала получать образование за границей – в Канаду. Звездная мама очень переживала по этому поводу, ведь до этого никогда так надолго не расставалась с любимой девочкой.

И вот, в новом выпуске программы " Светская жизнь " ведущая рассказала, что Нана после года отсутствия вернулась домой, в Украину.

Звездная мама призналась, что девушка окончила экстерном оба полугодия. Настоящим стимулом для Наны стала длительная разлука с родными и жизнь вдалеке от них.

Нана растет очень домашней девушкой и не любит шумные туссовки и лишнее внимание (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Так случилось, что она попала во взрослую жизнь за границу, в Канаду, именно в разгар пандемии. Она не видела ни страны, ни улиц, она не видела ничего", - посетовала ведущая.

"Она жила в резиденции и осознание того, что она живет за 10 тысяч километров от нас... Даже если у нее заболит живот, ей некуда идти, что-то там у нее перевернуло… Она принимает решение, что нет, она хочет быть ближе к нам, и ставит нас перед фактом, что 12 класс колледжа она сдаст за один семестр, и сдала", — рассказала Маша.

Также звездная мама рассекретила, куда собирается поступать ее дочь и где намерена получить высшее образование. Маша уточнила, что девушка вместе с родными облюбовала европейские страны, а не Канаду или США.

"Мы выбрали пятерку университетов от самого высокого сорта, где надо будет почки продавать, до немного меньшего. От Лондона до Австрии. Нана будет идти на коммуникации, на социологию, и даже несколько раз я слышала слово "политология", — поделилась ближайшими планами ведущая.