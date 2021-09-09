Екатерина Кухар поделилась лайфхаками, как все успевать и сохранять баланс

Украинская прима-балерина и судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар призналась, что этот сезон у нее будет очень насыщенным - однако она готова, так как знает, как все успеть и не нарушить баланс в разных сферах своей жизни.

Екатерина опубликовала милое домашнее фото, на котором запечатлена сидящей за столом в нежно-голубом платье с оборками.

"Этот сезон обещает быть очень насыщенным и ярким… Колледж, гастроли, танцы, съемки… Такой плотный график позволил мне выработать несколько правил для поддержания баланса во всех сферах. И сегодня я решила некоторыми поделиться с вами", - отметила балерина.

Екатерина Кухар поделилась полезными советами, как все успевать (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Как сохранять баланс: советы Екатерины Кухар

Акцент на самокритичности и требовательности к себе

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Наш результат, как артистов балета, зависит от того, сколько поблажек ты себе НЕ дашь, сколько ты НЕ съешь, сколько часов ты проведешь за станком. Люди на первых рядах должны видеть легкость, а не усилия при каждом па. Это невозможно без дисциплины, трезвого взгляда и требовательности к себе. Вот это балансирует боль.

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Партнерство, как ценность

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Я искренне верю, что люди должны забыть о слове "конкуренция" и заменить его на "партнерство". Партнерство не дает тратить свои ресурсы на выяснение отношений, сплетни за кулисами, интриги и борьбу за место под солнцем.



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Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым всегда вместе (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Планировать свое время

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Уверена, что для большинства друзей по соцсетям моя жизнь - это балет, дети, муж, развлекательные шоу, встречи с друзьями, светские вечера. На самом деле это только 10% моей жизни.

Если бы не тайм-менеджмент и правильная логистика, я бы в спешке уже забыла где-то часть своих костюмов, поссорилась с друзьями и точно не добилась бы успеха… Мой личный календарь расписан на месяц вперед, а гастрольный - на год. Это уже система, которая работает и позволяет совмещать все мои роли.

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Восполнять ресурс и отдыхать

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Несмотря на сложный график, стараюсь всегда найти время для восстановления.

Поэтому обязательно принимаю ванны после спектакля, делаю массажи. Тело - это наш инструмент. Важно обращаться с ним правильно, чтобы оно прослужило долго и не нахватало травм. И, безусловно, нужны здоровое питание, сон, прогулки, отдых и общение с детьми.

Екатерина Кухар на отдыхе с семьей (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

При этом Кухар советует не забывать о том, что самое главное в жизни - и это не работа.

"И последнее, я всегда помню о том, что миллион дел, которые есть передо мной - это всего лишь миллион дел. А жизнь - это близкие люди, эмоции, самопознание и познание мира, усовершенствование себя. Через 40 лет, я не буду вспоминать о том, что когда-то упустила важную задачу из виду. А вспомню о моментах, которые были близки моему сердцу и заставляли его биться чаще!" - подытожила артистка.