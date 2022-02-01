ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На экране с пеленок: топ-5 актеров, которым нет и 30, но кажется, мы знаем их вечность

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 20:09
На экране с пеленок: топ-5 актеров, которым нет и 30, но кажется, мы знаем их вечность Тимоти и Зендая (фото: GettyImages)
Автор: Татьяна Турчаникова

Эти знаменитости прославились громким и ролям еще в детстве, но их взрослые работы - не менее яркие! Из-за частого "мелькания" этих голливудских звезд на экранах и в соцсетях кажется, что мы знаем их уже вечность, хотя на самом деле им еще нет 30.

Lite собрал топ-5 знаменитостей, которые не сходят с экранов "с пеленок" и по сей день.

Дав Камерон

Она стала звездой благодаря роли сестер-близнецов в шоу Лив и Мэдди на канале Дисней (шоу, за которое она получила премию "Эмми"), а также сыграла Мэл во франшизе Диснея "Потомки", в сериале "Крутые девчонки", который сейчас приостановлен. Помимо актерской карьеры, Дав поет и даже снялась в бродвейской постановке "Бестолковые".

На экране с пеленок: топ-5 актеров, которым нет и 30, но кажется, мы знаем их вечность

На экране с пеленок: топ-5 актеров, которым нет и 30, но кажется, мы знаем их вечностьНа экране с пеленок: топ-5 актеров, которым нет и 30, но кажется, мы знаем их вечность

Дав Камерон (фото: instagram.com/dovecameron)

Кирнан Шипка

Кирнан сыграла Салли Дрейпер в "Безумцах" и сыграла Сабрину Спеллман в "Леденящих душу приключениях Сабрины" - она даже повторила эту роль в качестве гостя в "Ривердейле".

В настоящее время она работает над несколькими проектами, такими как "Сантехники Белого дома", "Плавание с акулами", "Уайлдфлауэр", "Золотая клетка" и "Незнакомцы с холма Арго".

На экране с пеленок: топ-5 актеров, которым нет и 30, но кажется, мы знаем их вечность

На экране с пеленок: топ-5 актеров, которым нет и 30, но кажется, мы знаем их вечностьНа экране с пеленок: топ-5 актеров, которым нет и 30, но кажется, мы знаем их вечность

Кирнан Шипка (фото: instagram.com/kiernanshipka)

Хлоя Морец

Когда-то малышка проснулась знаменитой после фильма "Пипец", потом были "Если я останусь", "Кэрри", "Впусти меня", "Мать/Андроид", "Том и Джерри", "Грета", "Суспирия", "Ноябрьские преступники", «Мозг в огне» и многие другие проекты.

Сейчас взрослая девушка не менее знаменита, она работает над фильмом "Любовь - это оружие".

На экране с пеленок: топ-5 актеров, которым нет и 30, но кажется, мы знаем их вечностьНа экране с пеленок: топ-5 актеров, которым нет и 30, но кажется, мы знаем их вечностьНа экране с пеленок: топ-5 актеров, которым нет и 30, но кажется, мы знаем их вечность

Хлоя Морец (фото: instagram.com/chloegmoretz)

Тимоти Шаламе

Тимоти играет с самого детства, но ролью, которая прославила его на весь мир, стала работа в фильме "Назови меня своим именем" (за который он был номинирован на "Оскар").

Также яркие роли Тимоти - в проектах: "Дюна", "Леди Берд", "Маленькие женщины", "Не смотри вверх", "Король", "Красивый мальчик" и "Интерстеллар".

В настоящее время он собирается сыграть главную роль в римейке Вилли Вонки "Вонка", а также в продолжении "Дюны".

На экране с пеленок: топ-5 актеров, которым нет и 30, но кажется, мы знаем их вечностьНа экране с пеленок: топ-5 актеров, которым нет и 30, но кажется, мы знаем их вечностьНа экране с пеленок: топ-5 актеров, которым нет и 30, но кажется, мы знаем их вечность

Тимоти Шаламе (фото: instagram.com/tchalamet)

Зендая

В настоящее время она играет главную роль в сериале "Эйфория" и снималась в фильмах Marvel "Человек-паук", "Величайший шоумен", "Малкольм и Мари", "Дюна" и других.

Зендая также является самой молодой персоной, получившим премию "Эмми" за лучшую женскую роль в драматическом сериале за роль в "Эйфории".

На экране с пеленок: топ-5 актеров, которым нет и 30, но кажется, мы знаем их вечностьНа экране с пеленок: топ-5 актеров, которым нет и 30, но кажется, мы знаем их вечностьНа экране с пеленок: топ-5 актеров, которым нет и 30, но кажется, мы знаем их вечность

Зендея (фото: instagram.com/zendaya)

Раньше стало известно, что Рианна беременна первенцем.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнес
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
"Это ужасно, так не должно быть!" Огневич пришла в ужас из-за условий в аэропорту Ивано-Франковска
"Это ужасно, так не должно быть!" Огневич пришла в ужас из-за условий в аэропорту Ивано-Франковска