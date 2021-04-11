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Экс-"Холостяк" Иракли Макацария рассекретил свою избранницу: любовь моей жизни

Новина українською → Воскресенье 11 апреля 2021 10:38
Экс-"Холостяк" Иракли Макацария рассекретил свою избранницу: любовь моей жизни Иракли Макацария (фото: instagram.com/maqatsa)
Автор: Lite

Экс-"Холостяк", бизнесмен и тренер проекта "Зважені та щасливі" Иракли Макацария долго ходил в статусе завидного жениха. Ему приписывали романы с коллегой Мариной Боржемской и телеведущей Иванной Онуфрийчук, но ни один из них не подтвердился. И вот, Иракли как-то проговорился, что больше не одинок, а после решился показать, кто же покорил его сердце.

На странице в Instagram он опубликовал фото с длинноногой красавицей. Как пишет Telegram-канал "Культурная прачечная", девушку зовут Лиза и ей 19 лет.

Снимок был сделан на дне рождения стройной брюнетки, который она отмечала в Грузии. Лиза одета в элегантное маленькое черное платье, которое позволило ей оголить стройные длинные ножки, она собрала волосы в высокую прическу. Иракли обнял любимую за талию и влюблено смотрит ей прямо в глаза.

"Любовь моей жизни", - подписал эффектный кадр экс-холостяк.

Экс-&quot;Холостяк&quot; Иракли Макацария рассекретил свою избранницу: любовь моей жизни

Иракли Макацария познакомил поклонников с любимой (фото: instagram.com/maqatsa)

На своей странице в соцсети счастливая избранница 36-летнего бизнесмена также поделилась совместными фото с ним. Пара сидит за столиком в ресторане и лучезарно улыбается. К слову, одно из романтических фото Иракли запостил в раздел "сторис".

Экс-&quot;Холостяк&quot; Иракли Макацария рассекретил свою избранницу: любовь моей жизни

Экс-&quot;Холостяк&quot; Иракли Макацария рассекретил свою избранницу: любовь моей жизни

Лиза поделилась счастливыми фото со звездным избранником (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Поклонники Иракли искренне порадовались тому, что он, наконец, обрел счастье в личной жизни и познакомил их со второй половинкой. За Макацарию порадовались и его звездные друзья: Анита Луценко, Григорий Решетник, Ольга Цибульская, Санта Димопулос и другие.

О переменах на личном фронте заявил и Виталий Козловский. Об избраннице звездного друга рассказала певица Алина Гросу. Она отметила, что рядом с артистом хорошая девушка и, похоже, у них все серьезно.

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