Экс-"Холостяк" Иракли Макацария рассекретил свою избранницу: любовь моей жизни

Экс-"Холостяк", бизнесмен и тренер проекта "Зважені та щасливі" Иракли Макацария долго ходил в статусе завидного жениха. Ему приписывали романы с коллегой Мариной Боржемской и телеведущей Иванной Онуфрийчук, но ни один из них не подтвердился. И вот, Иракли как-то проговорился, что больше не одинок, а после решился показать, кто же покорил его сердце.

На странице в Instagram он опубликовал фото с длинноногой красавицей. Как пишет Telegram-канал "Культурная прачечная", девушку зовут Лиза и ей 19 лет.

Снимок был сделан на дне рождения стройной брюнетки, который она отмечала в Грузии. Лиза одета в элегантное маленькое черное платье, которое позволило ей оголить стройные длинные ножки, она собрала волосы в высокую прическу. Иракли обнял любимую за талию и влюблено смотрит ей прямо в глаза. "Любовь моей жизни", - подписал эффектный кадр экс-холостяк. Иракли Макацария познакомил поклонников с любимой (фото: instagram.com/maqatsa) На своей странице в соцсети счастливая избранница 36-летнего бизнесмена также поделилась совместными фото с ним. Пара сидит за столиком в ресторане и лучезарно улыбается. К слову, одно из романтических фото Иракли запостил в раздел "сторис". Лиза поделилась счастливыми фото со звездным избранником (фото: instagram.com/lizachichuaa) Поклонники Иракли искренне порадовались тому, что он, наконец, обрел счастье в личной жизни и познакомил их со второй половинкой. За Макацарию порадовались и его звездные друзья: Анита Луценко, Григорий Решетник, Ольга Цибульская, Санта Димопулос и другие.