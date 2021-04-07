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Экс-муж Ани Лорак впервые рассказал о скандальном разрыве: "не буду оправдываться"

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 12:07
Экс-муж Ани Лорак впервые рассказал о скандальном разрыве: "не буду оправдываться" Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак были женаты почти 9 лет (фото: anilorak.ua)
Автор: Lite

Чуть более года назад Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу оформили официальный развод. Причиной стали опубликованные фото Мурата, на которых он заигрывал к киевской модели в ночном клубе.

И вот после длительного молчания экс-супруг певицы впервые прокомментировал эти события в программе "Викриття" на канале KYIV.LIVE.

"Очень много сплетен было, много разных разговоров: он такой, он сякой. Я не буду оправдываться. Было грустно, конечно, 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации, остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи", - откровенно рассказал мужчина.

Сейчас, по словам Мурата, многое изменилось.

"Появилось понимание жизни и того, что мне уже много лет. Было достаточно времени, чтобы подумать, увидеть мир, теперь клубы забирают из меня много энергии. Чувствую, будто Бог дал определенный толчок. Перезагрузка началась", - сказал он.

Сегодня Мурат продает косметику после роскошной жизни в браке с Каролиной и строит отношения с 24-летней визажисткой Лилей.

Экс-муж Ани Лорак впервые рассказал о скандальном разрыве: &quot;не буду оправдываться&quot;

Мурат со своей новой девушкой (скриншот из видео)

Кроме этого, развивает свой второй бизнес - организовывает концерты для популярных исполнителей.

"У меня свои концертные туры, в этом году было 35 концертов. Я организовываю туры многим известным артистам. Сейчас я считаю себя счастливым человеком. Моя дочь здорова, я здоров, мои близкие здоровы”, - говорит он.

Экс-муж Ани Лорак впервые рассказал о скандальном разрыве: &quot;не буду оправдываться&quot;

Мурат с дочкой (фото: instagram.com/muratnalca)

Сразу после развода Ани Лорак забрала дочь с собой в Москву, и почти 10 месяцев не давала мужу с ней видеться. Однако сейчас певица все же позволяет Мурату видеться с дочкой Софией, даже отпустила ее на время пожить с отцом в Киеве. Но несмотря на это общение Мурата с дочерью после развода происходит в основном онлайн.

"У нас каждый день общения минимум три раза. Каждое утро она присылает мне голосовые сообщения, в обед звонит по видеосвязи, каждый вечер тоже. Такое общение у нас. Она в любой ситуации мне звонит", - поделился мужчина.

Мурат Налчаджиоглу впервые рассказал о скандальном разрыве с Ани Лорак

Напомним, на днях Ани Лорак засветила обручальное кольцо на том самом пальце и призналась, что влюблена.

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