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Горячая Миша Романова умилила фото с сыном: впервые на отдыхе

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Турция, Среда 12 мая 2021 16:38
Горячая Миша Романова умилила фото с сыном: впервые на отдыхе Фото: Миша Романова на отдыхе в Турции (instagram.com/misharomanova)
Автор: Lite

Певица Миша Романова впервые со своим сыном Мартином улетела на отдых на турецкую Ривьеру.

Яркими и умилительными фотографиями с отдыха бывшая участница группы "ВИА Гра" поделилась в своем аккаунте в Instagram.

На снимках артистка демонстрирует роскошную фигуру. Особый фурор у подписчиков вызвало видео Романовой, где она позирует в откровенном красном купальнике на фоне морских волн под песню "Wicked Games" исполнителя The Weeknd.


"Какое наслаждение видеть такую красоту", "шикарна", "красотка, так держать!" - пишут восторженные поклонники певицы.

Судя по снимкам, малыш Мартин, позирующий в симпатичном плавательном жилете и за обе щеки уплетающий местную еду, более чем доволен. Довольна и молодая мама, которая не скрывает эмоций.

"Идеальные майские праздники и никаких забот! Мы с семьей нашли прекрасное место на турецком побережье. Здесь, правда, как в кино. Красиво, комфортно, весело, вкусно, а главное, безопасно, что очень важно в современных реалиях. Этот райский уголок я действительно рекомендую", - комментирует свой отдых Миша Романова.

Горячая Миша Романова умилила фото с сыном: впервые на отдыхеГорячая Миша Романова умилила фото с сыном: впервые на отдыхеГорячая Миша Романова умилила фото с сыном: впервые на отдыхеГорячая Миша Романова умилила фото с сыном: впервые на отдыхе

Фото: Миша Романова на отдыхе в Турции (instagram.com/misharomanova)

Ранее мы писали о том, что Миша Романова в полупрозрачном платье восхитила сеть красотой.

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