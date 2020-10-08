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Экс-"ВИА Гра" уехала делать карьеру в Казахстан после обвинений в романе с Меладзе

Новина українською → Четверг 08 октября 2020 21:18
Экс-"ВИА Гра" уехала делать карьеру в Казахстан после обвинений в романе с Меладзе Группа "ВИА Гра" (фото: instagram.com/erikaherceg)
Автор: Светлана Мащенко

Бывшая участница культовой женской группы "ВИА Гра" Эрика Герцег отправилась в Казахстан

Бывшая участница женского коллектива "ВИА Гра" Эрика Герцег, которая около года наделала шума из-за якобы романа с Константином Меладзе, отправилась в Казахстан для того, чтобы построить там сольную карьеру.

Эрика покинула группу как раз в разгар карантина - в мае 2020 года. Теперь она рассказала в Instagram, что приехала в Казахстан за своей большой мечтой - начать сольный проект.

"Сейчас я окружена прекрасными, молодыми и талантливыми людьми.
Я работаю в городе Алматы с музыкальным лейблом и скоро мы покажем вам то, что создавали вместе", - написала знойная блондинка.

Она пообещала скоро показать новую себя, и сказала, что будет делать все искренне и с любовью. Эрика поблагодарила поклонников за поддержку.

Эрика Герцег начала сольную карьеру в Казахстане (видео: instagram.com/erikaherceg)

В свою очередь фаны в комментариях пожелали ей удачи и великих творческих свершений.

  • "Дорогая Эрика! Всегда приятно тобой любоваться. Удачи тебе и везения!";
  • "Вот это да. Добро пожаловать в Алматы";
  • "Я не верю в то, что происходит. Это какой-то сон!"
  • "Успех Вам обеспечен!"

Напомним, что прошлой осенью в сети появилась информация о том, что 56-летний Констанин Меладзе давно уже закрутил роман с 32-летней певицей, но скрывает эти отношения из-за своей жены Веры Брежневой.

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