Экс-жена Позитива высказалась об изменах и истинной причине развода: я с этим жила

Новость о разводе экс-участника Время и Стекло и участника группы MOZGI Алексея Завгороднего Позитива и его жены дизайнера Анны Андрийчук прогремела как гром среди ясного неба, ведь молодые люди были вместе еще со школьных лет. Позитив долго уходил от вопросов журналистов любопытных об отношениях с женой и не делился новостями, пока сама Анна не раскрыла подробности в реалити своей лучшей подруги Насти Каменских "Девочки рулят". Алексей признался, что был не в восторге от идеи жены рассказать о разводе таким образом, но принял ее решение. Теперь девушка решила прокомментировать распад звездной семьи.

В программе " Светская жизнь " она призналась, что решение развестись не было спонтанным, и пояснила, что же стало катализатором разрыва отношений.

"Я так долго тянула кота за одно место. У него всегда на первом месте была работа и музыка. Мне не 18 лет, я хочу семью, я хочу ребенка. Поэтому, я думаю, что это стало самой большой причиной. Я не могу сказать, что он не хотел, как-то не сложилось у нас с этим", — отметила Анна.

Дизайнер также ответила на вопрос, имели ли место в экс-паре измены, ведь слухи об этом ходили давно. Девушка пояснила, что знала изначально об обратной стороне жизни с публичным человеком.

Позитив и Анна не сразу приняли решение о разводе (фото: instagram.com/annchuk)

"Он артист, он популярен, он красивый и, конечно, об изменах говорят всегда, потому что это самая интересная тема. Конечно, я это слышала, но я жена, которая выбрала мужа-артиста, поэтому я с этим жила", — отметила Анна.

Экс-жена Позитива призналась что два года пара пыталась наладить отношения. В это время они уже не жили вместе, но дали себе второй шанс – пытались встречаться, ходить на свидания, ездить вместе на отдых и планировать общее будущее. Но чуда не произошло – семья распалась. Эту новость Анна скрыла даже от родных, которые очень болезненно отреагировали на распад пары.

Андрийчук рассказала подробности о разводе с Позитивом

Так, она призналась родителям лишь спустя пару месяцев после того как разъехалась с мужем. Отец Анны только полгода назад нашел в себе силы поговорить с дочерью на тему ее развода.

Экс-пару сейчас объединяют исключительно деловые отношения – они обсуждают лишь вопросы бракоразводного процесса. Эксы уже успели разделить совместно нажитое имущество. Они продали общую квартиру и разделили вырученные деньги пополам.