Экс-жена Сереги рассказала о насилии в семье и сделала громкое признание

Девушка рассказала, как начался роман с Серегой, и почему отношения превратились в кошмар

Бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо откровенно рассказала об ужасах, которы ей пришлось пережить за время совместной жизни, а также пожаловалась на измены со стороны музыканта и избиения.

Сейчас "баталии" экс-супругов продолжаются, но только уже в суде из-за сыновей - мальчики Марк и Платон живут с отцом, а Полина пытается добиться права видеть своих детей. Однако артист упорно не посещает заседания, рассказала девушка в интервью Анне Олицкой в проекте "Без комплексов".

Ололо рассказала, что познакомилась с Сергеем Пархоменко, когда он искал двух девушек-мулаток в свой коллектив (Полина родилась в Киеве, ее отец - из Конго, а мама украинка). Девушка вспомнила, что музыкант ей очень понравился своей серьезностью, обходительностью, а главное - обаянием. Тогда между ними вспыхнула "искра", и Серега сделал признание о своей влюбленности, причем в необычной форме. Так, откровение прозвучало 1 апреля со слов "я тебя увольняю" - тогда в группе существовало табу на романы между участниками.

Несмотря на то, что рэпер был женат, роман с Полиной был очень бурным. Музыкант заверил девушку, что с супругой "только живет в одной квартире", и тогда Ололо не задумывалась о том, что фактически становится разлучницей.

Когда влюбленные начали жить совместно, Полина очень хотела узаконить отношения, однако Серега постоянно избегал темы брака и объяснял, что по натуре - "одинокий волк". После рождения их первенца Марка, семья переехала в Крым, где жили родители музыканта. Сам же рэпер приезжал на полуостров раз в месяц.

Когда родился их второй сын Платон и дети немного подросли, семья переехала в Киев. Полина рассказала, что тогда Серега, который был судьей шоу "Х-Фактор", начал ей изменять. Однажды девушка увидела на почте его переписку, в которой звучала та же старая история: "я с ней не живу, мы спим в разных комнатах, нас связывают только дети". Вскоре романы артиста на стороне подтвердили его друзья, говорит Ололо.

Но Серега заверял, что ни с кем не встречался и всячески отрицал измены, а также предложил пожениться. В этот раз не согласилась уже сама Полина.

Полина Ололо с сыновьями Марком и Платоном (фото: соцсети)

"Но я отказала. Это было слишком. Такое предложение при таких обстоятельствах", - объяснила свое решение девушка.

Через некоторое время Полина передумала и пара начала готовиться к браку, но потом она снова изменила решение, и в итоге, как удивила признанием девушка, они так и не оформили свои отношения.

Ололо пожаловалась на насилие в семье из-за ревности, - Серега заподозрил ее в романе с одним из участников "Х-Фактора" - и что однажды музыкант избил ее "до полусмерти".

"Мы повздорили перед Новым годом. Я случайно нашла в его машине коробочку для кольца. Потянулась за ней, и услышала столько крика в свой адрес. Мы так разругались... Он избивал меня несколько часов. Вся шуба была в крови, лицо в крови. Он забрал мой телефон, пока я потеряла сознание... Я не помню, сколько раз я теряла сознание, сколько раз он бил меня по голове. Это было несчетное количество раз. Я орала так, но никто не отреагировал, водитель находился на втором этаже", - рассказала Полина.

После этого инцидента они прожили вместе еще 2 года, а расстались после гастрольного тура по Штатам.

Видео: Полина Ололо рассказала об изменах Сереги и насилии в семье

Напомним, ранее Серега ответил на обвинения экс-жены в похищении детей и выступил с официальным заявлением после громкого скандала.

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