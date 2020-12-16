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Экстрим и любовь: Юлия Санина с мужем отдались чувствам прямо посреди пустыни

Новина українською → Среда 16 декабря 2020 11:47
Экстрим и любовь: Юлия Санина с мужем отдались чувствам прямо посреди пустыни Юлия Санина с мужем Валом (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Lite

Юлия Санина вместе с мужем Валом и сыном Даней из зимнего Киева переместилась в жаркий Египет – певица отдыхает от напряженного суперфинала и изнуряющих репетиций "Танцев со звездами 2020" и теперь адреналин у нее вырабатывается не от волнений на паркете, а от экстремальных активностей! Звездная семья решила отправиться покорять пустыню на сафари-баггах и запечатлела этот момент на камеру.

Юлия, Вал и Даня основательно подготовились к встрече с песчаными браханами – они надели специальные шлемы и платки-"арафатки", закрывающие открытые части лица от песка и пыли.

"Раньше от одной мысли про активные экскурсии с ребенком у меня начинал дергаться глаз. Сменная одежда, еда, что-то вкусненькое в дорогу, планшет с мультиками, игрушки, на случай, если ему станет скучно, дневной сон по расписанию... Я так мечтала показать ребенку все то, что нравится мне. Когда же ему станет это интересно?! И вот! Ура!!! Мой любимый 5-летка, наконец-то, стало легче и тебе стало интересно! Как же много чудесного есть в этом мире", - эмоционально подписала Юлия фото с Даниилом.

Экстрим и любовь: Юлия Санина с мужем отдались чувствам прямо посреди пустыни

Экстрим и любовь: Юлия Санина с мужем отдались чувствам прямо посреди пустыни

Юлия Санина с мужем впервые показали сыну пустыню (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Аристка сделала отдельный романический фотосет с мужем Валом. Пара прямо в шлемах и платках целуется на камеру на фоне бескрайних песков.

Экстрим и любовь: Юлия Санина с мужем отдались чувствам прямо посреди пустыни

Экстрим и любовь: Юлия Санина с мужем отдались чувствам прямо посреди пустыни

Юлия Санина с мужем Валом показала "карантинный" поцелуй (фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Поцелуй по всем правилам карантина", - резонно отметила одна из подписчиц певицы, на что та отреагировала смеющимися эмоджи. Другие поклонники The HARDKISS также не удержались от комплиментов и комментариев.

  • Невероятные
  • Красивые
  • Экстрим и любовь
  • Класс! Вы такие кайфовые
  • Как круто
  • Какие же вы крутые!
  • Пример многим
  • Хорошо потрудились. Хорошо отдыхаем!
  • Супер отдых, в вашем стиле

Напомним, что ранее Юлия Санина ошарашила эксклюзивом с партнером Санты Димопулос на "Танцах со звездами 2020".

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