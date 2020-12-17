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Эктор Хименес-Браво впервые засветил свой роскошный дом под Киевом

Новина українською → Киев, Четверг 17 декабря 2020 14:25
Эктор Хименес-Браво впервые засветил свой роскошный дом под Киевом Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
Автор: Светлана Мащенко

Судья популярного кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассекретил, как выглядит его дом под Киевом.

48-летний шеф-повар написал в Instagram, что в этом месте чувствует себя, как в Британии, показав яркие фото дома и двора с бассейном.

"Эти милые домики вызывают у меня теплые ассоциации с путешествиями. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, то чувствую себя в Британии. Этот неповторимый стиль переносит меня в пригород Лондона", - пишет 48-летний Эктор.

Эктор Хименес-Браво впервые засветил свой роскошный дом под Киевом

Эктор Хименес-Браво показал дом под Киевом (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Его жилье расположено в городе Ирпень среди других элитных домов коттеджного района.

Эктор Хименес-Браво пишет, что это место идеально подходит для проведения фотосессий.

Интересно, что коттеджный район находится в рекреационной зоне между вековечных дубов. Всего в нем располагается 13 таунхаусов и 10 коттеджей.

Эктор Хименес-Браво впервые засветил свой роскошный дом под КиевомЭктор Хименес-Браво впервые засветил свой роскошный дом под Киевом

Дом Эктора Хименес-Браво в Ирпене (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Эктор Хименес-Браво прославился в Украине благодаря участию в кулинарном шоу "МастерШеф". Он - канадский и украинский шеф-повар, бизнесмен и телеведущий колумбийского происхождения.

В своей кулинарной концепции шеф-повар объединил различные методы приготовления пищи и базируется она на идеях мультикультурализма.

Ранее мы писали, что в украинских школах будут готовить по рецептам победителя "МастерШеф".

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