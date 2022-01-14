Экзотическая бунтарка и пещерный человек: история любви Лизы Боне и Джейсона Момоа в фото

На днях стало известно, что Лиза Боне и Джейсон Момоа решили расстаться. Пара, которая долгие годы была примером идеальной семьи, разрыв также постаралась сделать мягким и осознанным.

16 лет, которые Лиза и Джейсон прожили вместе, запомнились нам душевными и яркими. История их любви от начала до конца пропитана аурой романтики – от судьбоносной встречи до взаимного "отпускания".

Похожие по натуре, звезды наслаждались тихой жизнью на ферме, обожали устраивать семейные встречи, никогда не скандалили и не давали повода усомниться в искренности своих чувств. А если совершали светские выходы, то делали их неизменно яркими и самобытными.

Пара считалась одной из самых крепких (фото: Getty Images)

В Голливуде пара считалась экзотической и эзотерической. "Я тихая, спокойная и, да, немного затворница – такова моя природа Скорпиона", – рассказывала Лиза, на территории поместья которой живут полуволки-полумаламуты Амба и Сион, а еще – рыжая ослица Фрейя.

И необычных (фото: Getty Images)

Лиза верит в реинкарнацию и помнит о законах кармы. Она с молодости увлекается эзотерикой, мистическими учениями и обустроила свой дом по всем правилам фэн-шуй.

Ворота ее дома украшают тибетские молитвенные флаги, а дорожки – мандалы из гальки и фасоли.

Лиза Боне и Джейсон Момоа воспитывают двоих общих детей (фото: Getty Images)

В этой атмосфере заботливая мама растила дочь Зои от Ленни Кравица. А позже привела сюда нового мужа. Здесь появились на свет их дети: дочь Лола и сын Накоа-Вулф.

Начинающего актера Джейсона она встретила в одном из клубов Лос-Анджелеса. "Не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда, но с того дня мы больше не расставались", – вспоминает она. Пара решила заехать выпить пива и неожиданно обнаружила, что у них масса общих тем.

Лиза Боне и Джейсон Момоа расстались мирно (фото: Getty Images)

"В тот момент пришла любовь, она была настоящей, и он не сбежал, как делают многие мужчины. Да что я говорю, даже наоборот – он просто поднял меня как перышко, перебросил через плечо и утащил в свою жизнь – ну, знаете, в стиле пещерного человека".

На красных дорожках была в центре внимания (фото: Getty Images)

Лиза обожала мужа и не уставала рассказывать о его мускулинных качествах. Альфа-самец, который умел и обожал заботиться о семье – так она описывала Джейсона. А тот, в свою очередь, наслаждался возможностью служить своей юношеской страсти. Как известно, Момоа влюбился в Лизу, увидев ее на экране, когда ему было всего 8 лет.

Лиза Боне и Джейсон Момоа поженились только спустя много лет отношений (фото: Getty Images)

Детей пара воспитывает в условиях максимального погружения в природу: гаджеты и компьютер у них строго дозированы, а телевизора и вовсе нет. В гости к ним регулярно захаживает не только старшая дочь Лизы – Зои Кравиц, но и сам прославленный музыкант. Казалось, эту идиллию не может разрушить ничто.

Лиза Боне и Джейсон Момоа любили наряды в одном стиле (фото: Getty Images)

Новость о разрыве пара сообщила на днях, решив, что так будет правильно. Кто стал причиной и инициатором, неизвестно. Но судя по теплому сообщению, бывшие влюбленные супруги намерены держаться мирно и оставить эту информацию исключительно для себя.

Пара долго была примером семейной гармонии (фото: Getty Images)

По словам Лизы, их любовь вечная и будет продолжаться и после расставания. А они будут всегда верить поддерживать друг друга. Что ж, похоже, что эта колоритная пара способна и на такое.