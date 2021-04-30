Эллерт отреагировал на слухи о расставании с Мишиной: красноречивые кадры

Некоторое время назад поклонники Ксении Мишиной и Александра Эллерта заподозрили, что пара рассталась . Влюбленные перестали делиться совместными фотографиями и не показывали друг друга в сториз, более того - актриса отписалась в Instagram от избранника. Все это время те хранили молчание на эту тему, однако наконец-то Александр оригинальным образом отреагировал на слухи о разрыве.

В своих Instagram -сториз сценарист "Квартала 95" опубликовал видео, где показал Ксению Мишину в кровати и назвал ее "любимой".

В шутливом ролике юморист снял актрису, которая только что проснулась. Она лежит в кровати и трет глаза. Эллерт же поднес к лицу Ксении ложку с икрой и обратился к ней.

"Любимая, смотри, какую икру я буду кушать", – сказал он, девушка же весело смеется в ответ.

Таким образом можно сделать вывод, что влюбленные все еще вместе и у них все хорошо.

Ксения Мишина и Александр Эллерт ответили на слухи о расставании (видео: Youtube)

Отметим, что ранее Мишина отписалась от аккаунта Эллерта в Instagram, однако теперь она снова подписалась на него. При этом совместные фото, которые Ксения удалила из своей ленты, она так и не восстановила.

Напомним, что пара познакомилась на съемках шоу "Холостячка", где Ксения была главной героиней. После окончания шоу они признались, что уже какое-то время живут вместе. Дети знаменитостей от предыдущих отношений также отлично поладили друг с другом.