Эллерт рассказал, почему до сих пор не познакомил Мишину с родителями

Победитель "Холостячки" Александр Эллерт признался, почему он до сих пор не познакомил Ксению Мишину со своими родителями. При том, что она знакомила его со своей семьей.

По словам комика, он не знакомил Ксению с родителями, поскольку они находятся на Донбассе. Об этом Эллерт рассказал в интервью "Зе Интервьюер".

Он также отметил, что ему говорили, что познакомить девушку с родителями можно через средства видеосвязи, такие как Zoom или Skype, но ему такой вариант не нравится.

"Я не хочу первую встречу с женщиной, которую люблю, знакомить, как вот в эти х стереотипных юмористических программах. Когда родители сидят в трусах, а потом случайно встают. Я не хочу. Я хочу вживую. Я прекрасно понимаю, как будет реагировать мама, какой она живой человек, какая она активная. Я считаю, что живая встреча намного круче будет", - заявил Эллерт.

Александр Эллерт рассказал, почему не знакомит Мишину с родителями (видео: YouTube)

Напомним, Эллерт, Рыбак и Мишина прокомментировали финальные свидания в проекте "Холостячка".

Ранее украинскую актрису Ксению Мишину и победителя шоу "Холостячка" Александра Эллерта обвинили в том, что они полностью повторили фотосессию "холостяка" Никиты Добрынина и его избранницы Дарьи Квитковой.

Фотограф Игорь Новиков, который снимал Дашу Квитковую и Никиту Добрынина, рассказал, кто первый придумал идею съемок.