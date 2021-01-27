Эллерт выдал интимные подробности о Мишиной и признался, что его в ней бесит

Победитель "Холостячки" и избранник Ксении Мишиной, Александр Эллерт решил ответить на личные, а порой каверзные вопросы поклонников пары и выдать интимные секреты. К слову, актриса не осталась в стороне и тоже сказала свое веское слово.

Так, в Instagram-stories Ксения показал, как они с Александром читают вопросы подписчиков и отвечают на них в камеру. Например, Эллерта спросили, какая актриса в постели. Он посчитал вопрос некорректным, но ответил шутя: "Удобная". Затем автор "Квартал 95" поправил себя: "Потрясающая!".

Самое сексуальное в Ксении, по мнению Эллерта – это нос. "Оно все в комплексе работает, составляющие", - серьезно отметил Александр. Он также добавил, что счастлив с актрисой.

Ксения Мишина и Александр Эллерт влюблены и счастливы (фото: instagram.com/ellert_a)

На вопрос, действительно ли пара вместе только по контракту, мужчина ответил с юмором: "Да, это правда. И контракт на всю жизнь, поэтому я жду ее окончания".

Также Ксения рассказала, что ее больше всего бесит в избраннике, когда у него обиженное лицо. А он, в свою очередь отметил, что раздражается, когда Ксения наговаривает на себя: "А меня, когда ты ходишь и говоришь: "Я поправилась, я жирная, я толстая".

Также Эллерту бывает стыдно перед любимой, когда он что-то пообещал и не сделал. "Это прям такой осадочек".

Ксения и Александр выдали личные секреты друг о друге

Напомним, что ранее Ксения Мишина в полотенце на голое тело сплясала экспромтом перед Александром Эллертом.

К слову, недавно известный радиоведущий Слава Демин "разоблачил" отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта.