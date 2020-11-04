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Друзья, шампанское и подарки: Эмбер Херд с размахом отметила победу над Джонни Деппом

Новина українською → Среда 04 ноября 2020 17:33
Друзья, шампанское и подарки: Эмбер Херд с размахом отметила победу над Джонни Деппом Эмбер Херд (фото: instagram.com/amberheard)
Автор: Lite

Девушка не может нарадоваться

На днях наконец пришли к завершению судебные разборки между Джонни Деппом и изданием The Sun, которое популярный актер притянул ответу за клевету. В статье они назвали Деппа мужчиной, который избивал свою жену, что он категорически опровергал. Тем не менее, изданию удалось доказать, что правда на стороне экс-супруги.

Друзья, шампанское и подарки: Эмбер Херд с размахом отметила победу над Джонни ДеппомДрузья, шампанское и подарки: Эмбер Херд с размахом отметила победу над Джонни ДеппомДевушка весело отметила свою победу (фото: http://amberheard.org)

Джонни Деппа признали виновным в домашнем насилии, и Эмбер Херд решила отметить свою победу с размахом. 34-летняя актриса устроила вечеринку для близких и друзей у себя дома. Подробности данной встречи пока не известны, но фото, сделанные после нее, говорят о том, что Херд провела ее бурно. Здесь были все атрибуты веселого торжества: воздушные шары, цветы и даже огромная надувная бутылка шампанского.

На фото, сделанных рядом с домом актрисы, Эмбер трогательно обнимается с родными. Также звезда идет по улице, широко улыбаясь и не прячась от фотографов, а даже напротив – на одном фото она весело машет рукой, не обращая внимания на папарацци и глядя буквально в камеру. В руках она держала подарки, которые, по всей видимости, ей подарили друзья в честь такого события.

К слову, наряжаться на вечеринку она не стала. Херд была в простой белой майке, надетой на голое тело, а также зеленых брюках. Волосы она подняла и зафиксировала с помощью платка.

Напомним, теперь карьера Джонни Деппа под серьезной угрозой.

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