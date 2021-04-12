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Эмили Ратаковски похвасталась точеной фигурой в крошечном бикини спустя месяц после родов

Новина українською → США, Понедельник 12 апреля 2021 18:35
Эмили Ратаковски похвасталась точеной фигурой в крошечном бикини спустя месяц после родов Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Эмили Ратаковски продолжает будоражить сеть своей идеальной фигурой спустя месяц после родов. Модель и бизнесвумен показала новую модель купальника своего бренда Inamorata. А заодно и фигуру, которая уже успела стать почти такой же идеальной, как до родов.

Фото и видео красавицы покорили фанатов, собрав массу восторженных комментариев.

Эмили Ратаковски позирует в крошечном бикини с принтом под кожу жирафа. К слову, этот рисунок сейчас на пике популярности. Молодая мама сняла себя со всех сторон, продемонстрировав тонкую талию и железный пресс, а также упругие ягодицы и стройные ноги. Девушка выглядит, практически, как до родов, и почти полностью вернулась в свою привычную идеальную форму.

Эмили Ратаковски похвасталась точеной фигурой в крошечном бикини спустя месяц после родов

Эмили Ратаковски спустя месяц после родов (фото: instagram.com/emrata)

Разумеется, такие жаркие фото и видео не могли оставить без внимания фанаты. Они буквально взорвали страницу модели своими комментариями: "Девочка, как ты смогла получить это тело после рождения ребенка?", "Девушка, это твои гены!", "Вау", "Восхитительная Эмили", "Богиня", "Женщина, ты точно родила ребенка месяц назад?", "И это послеродовое тело? Что происходит? Серьезно?", "Если это ты ПОСЛЕ родов, я перестала жить", "Подожди, ты точно только что родила?", - не могут угомониться фанаты.

Эмили Ратаковски в бикини (видео: instagram.com/emrata)

Напомним, сына от любимого мужа Себастьяна Ратаковски родила в начале марта.

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