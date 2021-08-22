ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Еще брюнетка: в сети появилось редкое фото 14-летней Тины Кароль

Новина українською →
Воскресенье 22 августа 2021 12:08
Еще брюнетка: в сети появилось редкое фото 14-летней Тины Кароль Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

В сети опубликовали редкое архивное фото популярной украинской певицы Тины Кароль - тогда ей было всего 14 лет и она только начинала свою карьеру.

На снимке, который был обнародован в Instagram-аккаунте официального фан-клуба знаменитости, артистка запечатлена на фестивале "Черноморские игры".

Будущая звезда сидит на стуле в компании других артистов. На ней - черное мини-платье, а волосы собраны в хвост. Интересно, что тогда Тина была еще брюнеткой с темными волосами - сейчас же все ее знают, как яркую блондинку.

Еще брюнетка: в сети появилось редкое фото 14-летней Тины Кароль

Тина Кароль в 14 лет на фестивале "Черноморские игры" (фото: instagram.com/_fantina)

Поклонники вспомнили интервью певицы изданию "КП в Украине", где она рассказала о начале своего творческого пути. Кароль отмечала, что он начался именно с этого фестиваля. Тогда, в 1999 году, певица заняла третье место и очень огорчилась.

"В тот момент, когда я рыдала за кулисами, мама строго мне сказала: "Нечего плакать, определяйся: или ты серьезно дальше занимаешься музыкой, или все бросаешь. Я все взвесила - и на следующий год отправилась поступать в Киевское музучилище... " - поделилась Тина.

К слову, певица отреагировала на публикацию данного фото, оставив сердечки в комментарии.

Ранее мы писали, что Также Кароль трогательно почтила память о своем покойном муже в его день рождения. 14 августа Евгению Огиру исполнился бы 41 год. Певица показала архивный снимок с фотосессии, на котором она с кудрявыми волосами мило опирается на плечо любимого. Звезда также трогательно обратилась к супругу.

Читайте LITE в Google News
Тина Кароль
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Что можно было купить на 10 гривен в 1990-х и сейчас: сравниваем цены на продукты
Что можно было купить на 10 гривен в 1990-х и сейчас: сравниваем цены на продукты