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Еще две женщины обвинили Криса Нота в сексуальных домогательствах: молчали из-за страха

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Пятница 24 декабря 2021 13:58
Еще две женщины обвинили Криса Нота в сексуальных домогательствах: молчали из-за страха Крис Норт (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Скандал с Крисом Нотом не утихает: к списку жертв присоединилась еще две женщины. Одна из них – певица Лиза Джентиле. Женщина выступила с официальным заявлением в формате видеоконференции, где рассказала о грубости сексуального характера со стороны актера.

Данный инцидент произошел почти 20 лет назад. Но все это время исполнительница вынуждена была молчать из-за власти актера, который грозился разрушить ее музыкальную карьеру. Теперь же, когда многие женщины поделились своими историями, она решилась.

По словам Лизы, они с Крисом были приятелями, так как в нулевых они часто виделись в общей компании.

"В 2002-ом году Крис предложил подвезти меня домой на такси после дружеского ужина в ресторане. Было около полуночи. Я согласилась, так как давно его знала. Мы приехали к моему дому, и он изъявил желание посмотреть мою квартиру. Мы поднялись наверх. Я предупредила, что в другой комнате спят мои соседи по апартаментам, и мы проследовали на кухню", – рассказала Лиза. Когда они оказались на кухне, Нот стал проявлять к ней настойчивость, осыпая поцелуями и трогая за интимные части тела.

Еще две женщины обвинили Криса Нота в сексуальных домогательствах: молчали из-за страхаЛиза Джентиле (фото: instagram.com/lisagentilemusic)

"Он облокотился на столешницу и силой подтянул меня к себе. Затем Крис схватил меня за грудь и начал сильно ее сжимать. Он проник мне под бюстгальтер и продолжил делать то же самое. Мне было очень больно. Следом он принудил меня поднять вверх его майку, и я увидела его оголенный торс. Он схватил мои ладони и прижал их в область своего пениса. Я пыталась заставить его остановиться. В какой-то момент мне удалось его оттолкнуть и вырваться, сказав, что я не хочу с ним секса. В ответ он начал отпускать оскорбления в мой адрес, а затем стремительно покинул мою квартиру", – рассказала артистка.

На следующее утро Лиза Джентиле получила сообщение от Криса Нота, который угрожал уничтожить ее карьеру в шоу-бизнесе, если она кому-то поведает о случившемся.

Еще две женщины обвинили Криса Нота в сексуальных домогательствах: молчали из-за страха

Крис Норт с женой (фото: Getty Image)

"Я не заявляла об этом инциденте публично, так как боялась Криса. Он был очень влиятельным человеком в сфере медиа. Но сейчас я выступаю в поддержку четырех женщин. Я думаю, что суду следует выделить нам отдельный день, чтобы мы могли прийти и дать официальные показания. Господина Нота необходимо привлечь к ответственности", – заключила певица.

Ранее перед ней дублерша Кристин Дэвис из "Секса в большом городе" Хизер Кристин обвинила актера в домогательствах. Актриса рассказала о токсичном поведении Нота на съемках. Так, однажды он провел рукой по ее спине и ягодицам, а в другой раз, указывая на другую дублершу, сказал: "Я хочу, чтобы ее связали, заткнули рот кляпом и привели в мой трейлер".

Читайте также, как отреагировали жена Криса Нота и коллеги по "Сексу в большом городе" на скандал.

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