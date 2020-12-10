Еще горячее: беременная Эмили Ратаковски восхитила телом на голом фото из душа

Эмили Ратаковски, которая сейчас готовится впервые стать матерью, а потому не так часто делает посты, решила доказать, что выглядит все так же роскошно. Модель опубликовала в своем блоге откровенное фото из собственного душа, на котором предстала полностью обнаженной. Она делает селфи в запотевшем зеркале, прикрыв грудь рукой. Роскошное тело Эмили с заметно округлившимся животиком вызвало фурор в сети.

Эмили на новом фото (фото: instagram.com/emrata)

"Жизнь", "Огонь", "Это причина, по которой я улыбаюсь", "Это любовь", "О Боже, это прекрасно", "Эм, ты просто королева", "Прекрасна", "Горячая малышка", "Восхитительна", "Класс", "Ты стала еще более соблазнительной", - не могут сдержать восторга фанаты горячей модели и бизнесвумен.

Модель стала реже радовать фанатов постами (фото: instagram.com/emrata)

Накануне Ратаковски порадовала и еще одним постом, где предстала в откровенном купальнике, который отлично подчеркнул совершенную грудь девушки. Пляжный образ дополнили золотой чокер, цепочка с подвесками, а также крупные серьги. Эмили позирует практически без макияжа, с простой укладкой, и выглядит просто и мило. Под этим фото она сообщила, что находится на 6-м месяце беременности.

Ранее Эмили Ратаковски демонстрировала свою фигуру в облегающем платье.