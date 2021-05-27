ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Еще красивее: 55-летняя Синди Кроуфорд покорила стройной фигурой

Новина українською →
Майами, Четверг 27 мая 2021 21:23
Еще красивее: 55-летняя Синди Кроуфорд покорила стройной фигурой Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: Lite

Синди Кроуфорд славится своей неувядающей красотой. 55-летняя по-прежнему выглядит очень молодо и не стесняется демонстрировать роскошное тело в откровенных съемках.

Не менее часто показывает она и кадры из обычной жизни. Новое фото звезда посвятила обновке в гардеробе, а также своей стройной фигуре.

"Утро в Майами в коллекции, вдохновленной Майами, от моего друга @ecortazar для @desigual", - написала супермодель 90-х. Она позирует на крыльце своего дома на фоне океана, примерив платье из упомянутой выше коллекции.

Еще красивее: 55-летняя Синди Кроуфорд покорила стройной фигурой

Синди Кроуфорд в новом образе (фото: instagram.com/cindycrawford)

Белое платье с абстрактным рисунком длины миди сделало образ Синди легким и женственным. А фасон в бельевом стиле придал луку игривую и соблазнительную нотку.

"Прекрасна", "Удивительная", "Вау", "Прекрасное платье", "Что за платье? Где его взять? Не смотрите на дизайнерских сайтах", "Ты просто огонь", "Восхитительная", "Вневременная красота", "Ух, какая чувственная картина, наполненная настоящей женственностью и невероятной страстью", "Сладкая", "Милая", - восхищается сеть.

Не так давно Синди порадовала фанатов также снимком со взрослыми детьми и любимым мужем. Все четверо снялись для известного глянцевого журнала Vogue.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса красота стиль мода Синди Кроуфорд
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Выпускные в Украине в 2021 году: когда проводить и какие есть запреты
Выпускные в Украине в 2021 году: когда проводить и какие есть запреты