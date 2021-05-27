Еще красивее: 55-летняя Синди Кроуфорд покорила стройной фигурой

Синди Кроуфорд славится своей неувядающей красотой. 55-летняя по-прежнему выглядит очень молодо и не стесняется демонстрировать роскошное тело в откровенных съемках .

Не менее часто показывает она и кадры из обычной жизни. Новое фото звезда посвятила обновке в гардеробе, а также своей стройной фигуре.

"Утро в Майами в коллекции, вдохновленной Майами, от моего друга @ecortazar для @desigual", - написала супермодель 90-х. Она позирует на крыльце своего дома на фоне океана, примерив платье из упомянутой выше коллекции.

Синди Кроуфорд в новом образе (фото: instagram.com/cindycrawford)

Белое платье с абстрактным рисунком длины миди сделало образ Синди легким и женственным. А фасон в бельевом стиле придал луку игривую и соблазнительную нотку.

"Прекрасна", "Удивительная", "Вау", "Прекрасное платье", "Что за платье? Где его взять? Не смотрите на дизайнерских сайтах", "Ты просто огонь", "Восхитительная", "Вневременная красота", "Ух, какая чувственная картина, наполненная настоящей женственностью и невероятной страстью", "Сладкая", "Милая", - восхищается сеть.