Еще красивее стала: Василиса Фролова показала первую прогулку с новорожденным сыном
Василиса Фролова недавно выписалась из роддома и наслаждается своей новой ролью мамы. Телеведущая показала милые фото с первой прогулки с сыночком Родионом, который появился на свет 7 марта.
Соответствующими снимками звездная мама поделилась на своей странице в Instagram.
Фролова отправилась на прогулку с сыночком по набережной Днепра. Ребенок спокойно спал в коляске, пока мама дышала воздухом и любовалась своим малышом. Отметим, что Василиса надела на променад голубые джинсы, белые кроссовки и светло-коричневое пальто, а волосы оставила распущенными.
С ее лица не сходила счастливая улыбка - видно, что звезда наслаждается материнством.
"Перша прогулянка Родіона", - прокомментировала кадры ведущая.
Василиса Фролова показала первую прогулку с новорожденным сыном Родионом (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Фолловеры поздравляют Василису с первой прогулкой и отмечают, что она стала выглядеть после родов еще красивее.
- Василиса. Как я рада за тебя/за вас!
- Поздравляю. Помню это чувство первого катания
- Будьте здоровенькими,счастливыми,красивыми!!!!!
- Ещё красивее стала, хотя это практически невозможно, но это так! Вы просто реклама материнству!
- Какая прелесть!
- Счастье! Так просто!
- Василися, Вы такие милые!!! СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ
- Самая красивая мама
- Этот взгляд счастливой мамы. волшебство
- Яке щастя
- Ты красотка! У меня все
- Ви дуже гарна, бажаю здоров'я мамі і малюку!
- Быть мамочкой Вам очень к лицу. Здоровья и терпения. Всё самое интересное ещё впереди
Напомним, ранее Василиса Фролова умилила нежным фото с новорожденным сыном и рассказала о первых днях материнства.