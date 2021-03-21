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Еще красивее стала: Василиса Фролова показала первую прогулку с новорожденным сыном

Новина українською → Киев, Воскресенье 21 марта 2021 15:14
Еще красивее стала: Василиса Фролова показала первую прогулку с новорожденным сыном Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Автор: Lite

Василиса Фролова недавно выписалась из роддома и наслаждается своей новой ролью мамы. Телеведущая показала милые фото с первой прогулки с сыночком Родионом, который появился на свет 7 марта.

Соответствующими снимками звездная мама поделилась на своей странице в Instagram.

Фролова отправилась на прогулку с сыночком по набережной Днепра. Ребенок спокойно спал в коляске, пока мама дышала воздухом и любовалась своим малышом. Отметим, что Василиса надела на променад голубые джинсы, белые кроссовки и светло-коричневое пальто, а волосы оставила распущенными.

С ее лица не сходила счастливая улыбка - видно, что звезда наслаждается материнством.

Еще красивее стала: Василиса Фролова показала первую прогулку с новорожденным сыномЕще красивее стала: Василиса Фролова показала первую прогулку с новорожденным сыном

"Перша прогулянка Родіона", - прокомментировала кадры ведущая.

Еще красивее стала: Василиса Фролова показала первую прогулку с новорожденным сыномЕще красивее стала: Василиса Фролова показала первую прогулку с новорожденным сыном

Василиса Фролова показала первую прогулку с новорожденным сыном Родионом (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Фолловеры поздравляют Василису с первой прогулкой и отмечают, что она стала выглядеть после родов еще красивее.

  • Василиса. Как я рада за тебя/за вас!
  • Поздравляю. Помню это чувство первого катания
  • Будьте здоровенькими,счастливыми,красивыми!!!!!
  • Ещё красивее стала, хотя это практически невозможно, но это так! Вы просто реклама материнству!
  • Какая прелесть!
  • Счастье! Так просто!
  • Василися, Вы такие милые!!! СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ
  • Самая красивая мама
  • Этот взгляд счастливой мамы. волшебство
  • Яке щастя
  • Ты красотка! У меня все
  • Ви дуже гарна, бажаю здоров'я мамі і малюку!
  • Быть мамочкой Вам очень к лицу. Здоровья и терпения. Всё самое интересное ещё впереди

Напомним, ранее Василиса Фролова умилила нежным фото с новорожденным сыном и рассказала о первых днях материнства.

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