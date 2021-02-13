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Кто еще не купил: Наталья Могилевская назвала топ-10 подарков на День святого Валентина

Новина українською → Суббота 13 февраля 2021 17:17
Кто еще не купил: Наталья Могилевская назвала топ-10 подарков на День святого Валентина Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Автор: Lite

Наталья Могилевская не раскрывает, занято ее сердце или нет. Но своих фанатов она точно и любит и выручает, как может. Так, в честь наступающего Дня святого Валентина она пришла на помощь всем, кто еще не успел купить подарок любимому человеку.

Она назвала свой топ подарков в одном из постов в Instagram.

"Самый романтический день уже скоро - и я бы на вашем месте не упускала возможность еще раз сказать дорогому человеку о любви. Вот тут топ 10 подарков на 14 февраля, которые облегчат вашу жизнь", - написала Наталья под трогательным снимком - певица держит в руках сердечко, сделанное из снега.

Кто еще не купил: Наталья Могилевская назвала топ-10 подарков на День святого Валентина

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

1. Мимимишные мягкие игрушки
2. Уроки романтичного танго, жаркой румбы или зажигательные латиноамериканские танцы
3. Необычные сладости и тортики
4. Урок массажа для двоих
5. Украшения
6. SPA вечер для двоих
7. Премиальные парные халаты
8. Полет на самолете над Днепром
9. Косметика
10. Украшение

Напомним, недавно Наталья Могилевская удивила всех, заговорив о любви к бывшему - видимо, действует ретроградный Меркурий.

Также певица призналась, что ненавидит есть по утрам: ее спасает такой простое, но в то же время сытное блюдо. Рецепт идеального полезного завтрака.

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