Кто еще не купил: Наталья Могилевская назвала топ-10 подарков на День святого Валентина

Наталья Могилевская не раскрывает, занято ее сердце или нет. Но своих фанатов она точно и любит и выручает, как может. Так, в честь наступающего Дня святого Валентина она пришла на помощь всем, кто еще не успел купить подарок любимому человеку.

Она назвала свой топ подарков в одном из постов в Instagram .

"Самый романтический день уже скоро - и я бы на вашем месте не упускала возможность еще раз сказать дорогому человеку о любви. Вот тут топ 10 подарков на 14 февраля, которые облегчат вашу жизнь", - написала Наталья под трогательным снимком - певица держит в руках сердечко, сделанное из снега.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

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