ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Все еще любит? Алекс Родригес публично восхитился Дженнифер Лопес

Новина українською →
США, Среда 18 августа 2021 18:25
Все еще любит? Алекс Родригес публично восхитился Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/arod)
Автор: RBC.UA

На днях певица и актриса Дженнифер Лопес удивила фанатов, отписавшись от экс-жениха Алекса Родригеса в Instagram и удалив все общие фото с ним. Но, оказалось, сам бейсболист на бывшую возлюбленную не в обиде.

На днях он высказался о романе с Лопес и рассказал, чему она его научила.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались в апреле этого года. По слухам, причиной была неверность Алекса, который якобы закрутил интернет-роман с участницей популярного в Америке шоу. До этого пара четыре года демонстрировала миру искренние чувства и собиралась связать себя узами брака. Теперь Лопес счастлива в новых отношениях, а Алекса пока только несколько раз замечали в компании неизвестной блондинки. Но о своих бывших отношениях от вспоминает с теплотой.

"У меня были пять лет невероятной жизни и партнерства. Мы с моими детьми многому научились, - сказал он и добавил. - Мы так благодарны за последние пять лет. И теперь нам нужно сделать следующие пять лет лучше благодаря извлеченным урокам. Сейчас я прекрасно себя чувствую. Я так благодарен Богу за то, где я сейчас. И я смотрю в будущее. В основном, чтобы наблюдать, как мои девочки продолжают развиваться".

Все еще любит? Алекс Родригес публично восхитился Дженнифер ЛопесВсе еще любит? Алекс Родригес публично восхитился Дженнифер ЛопесДженнифер Лопес и Алекс Родригес были отличной парой (фото: instagram.com/arod)

Ранее мы писали, как проводят время на отдыхе Бен Аффлек и Дженнифер Лопес.

Читайте LITE в Google News
Дженнифер Лопес Шоу-бизнес
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Как изменились цены и зарплаты за 30 лет Независимости
Как изменились цены и зарплаты за 30 лет Независимости