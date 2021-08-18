Все еще любит? Алекс Родригес публично восхитился Дженнифер Лопес

На днях певица и актриса Дженнифер Лопес удивила фанатов, отписавшись от экс-жениха Алекса Родригеса в Instagram и удалив все общие фото с ним. Но, оказалось, сам бейсболист на бывшую возлюбленную не в обиде.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались в апреле этого года. По слухам, причиной была неверность Алекса, который якобы закрутил интернет-роман с участницей популярного в Америке шоу. До этого пара четыре года демонстрировала миру искренние чувства и собиралась связать себя узами брака. Теперь Лопес счастлива в новых отношениях, а Алекса пока только несколько раз замечали в компании неизвестной блондинки. Но о своих бывших отношениях от вспоминает с теплотой.

"У меня были пять лет невероятной жизни и партнерства. Мы с моими детьми многому научились, - сказал он и добавил. - Мы так благодарны за последние пять лет. И теперь нам нужно сделать следующие пять лет лучше благодаря извлеченным урокам. Сейчас я прекрасно себя чувствую. Я так благодарен Богу за то, где я сейчас. И я смотрю в будущее. В основном, чтобы наблюдать, как мои девочки продолжают развиваться".

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес были отличной парой (фото: instagram.com/arod)