Еще моложе: 54-летняя Сальма Хайек показала, как "освежить" лицо с помощью одежды

Сальма Хайек предстала перед фанатами в новом стильном образе. Знойная актриса примерила классический лук, который как нельзя лучше гармонировал с цветотипом звезды, а также подчеркнул ее стройную фигуру и вечную молодость.

Сальма Хайек выглядит невероятно молодой (фото: instagram.com/salmahayek)

Аутфит Сальмы состоял из черной блузы с бантом спереди в крупный белый горох, которая зрительно "освежила" лицо знаменитости, и черного блейзера. Макияж она сделала легкий, выделив глаза. А волосы уложила на ровный пробор, слегка завив от лица на манер "ангелов" Victoria's Secret. Сальма, которая обожает шутить со своими подписчиками, сделала три фото, добавив к ним забавные подписи. Актриса намекает, что все ее мысли заняты только едой.

Сальма Хайек обожает шутить (ролик: instagram.com/salmahayek)

Позже она выложила в Instagram еще один шутливый короткий ролик, где позирует в похожей по фасону блузе, но леопардовой расцветки. Сеть оказалась просто в восторге от красоты Сальмы и ее молодого внешнего вида. Звезда записал ролик, приглашая к просмотру новой программы с ее участием - "Позднее шоу со Стивеном Кольбером". Но фанаты заодно не смогли не восхититься ее чувством юмора и неувядающей красотой.

Напомним, Сальма обожает демонстрировать ее, публикуя фото в купальтниках и селфи без макияжа.