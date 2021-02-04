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Еще моложе: 54-летняя Сальма Хайек показала, как "освежить" лицо с помощью одежды

Новина українською → США, Четверг 04 февраля 2021 22:23
Еще моложе: 54-летняя Сальма Хайек показала, как "освежить" лицо с помощью одежды Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайек предстала перед фанатами в новом стильном образе. Знойная актриса примерила классический лук, который как нельзя лучше гармонировал с цветотипом звезды, а также подчеркнул ее стройную фигуру и вечную молодость.

Еще моложе: 54-летняя Сальма Хайек показала, как &quot;освежить&quot; лицо с помощью одеждыЕще моложе: 54-летняя Сальма Хайек показала, как &quot;освежить&quot; лицо с помощью одеждыЕще моложе: 54-летняя Сальма Хайек показала, как &quot;освежить&quot; лицо с помощью одежды

Сальма Хайек выглядит невероятно молодой (фото: instagram.com/salmahayek)

Аутфит Сальмы состоял из черной блузы с бантом спереди в крупный белый горох, которая зрительно "освежила" лицо знаменитости, и черного блейзера. Макияж она сделала легкий, выделив глаза. А волосы уложила на ровный пробор, слегка завив от лица на манер "ангелов" Victoria's Secret. Сальма, которая обожает шутить со своими подписчиками, сделала три фото, добавив к ним забавные подписи. Актриса намекает, что все ее мысли заняты только едой.

Сальма Хайек обожает шутить (ролик: instagram.com/salmahayek)

Позже она выложила в Instagram еще один шутливый короткий ролик, где позирует в похожей по фасону блузе, но леопардовой расцветки. Сеть оказалась просто в восторге от красоты Сальмы и ее молодого внешнего вида. Звезда записал ролик, приглашая к просмотру новой программы с ее участием - "Позднее шоу со Стивеном Кольбером". Но фанаты заодно не смогли не восхититься ее чувством юмора и неувядающей красотой.

Напомним, Сальма обожает демонстрировать ее, публикуя фото в купальтниках и селфи без макияжа.

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