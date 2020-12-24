Я еще никогда так не любила: украинская певица вышла замуж за российского бизнесмена

Украинская певица Анна Дзюба, которая выступает в дуэте Artik & Asti, вышла замуж за влиятельного российского бизнесмена.

Об этом исполнительница рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

Ее избранника зовут Станислав Юркин, он бизнесмен из Москвы. Ему она и призналась в огромной любви на своей странице в соцсети.

"Я никогда ещё так сильно не любила. И меня никогда так не любил никто. Никогда! Я не знала, что такое настоящая, искренняя и целостная любовь. Что такое доверять, что такое знать когда тебя не обманут, не предадут, не бросят. Теперь я точно знаю, что такое забота и любовь настоящего мужчины", - поделилась счастьем Анна Дзюба.

Анна Дзюба вышла замуж (фото: instagram.com/astiselfmade)

По словам певицы, ей очень повезло встретить такого мужчину на своем пути.

"Мне бесконечно повезло быть любимой тобой, быть частью тебя и стать твоей женой! Теперь мы семья - теперь мы есть друг у друга и мы сильнее, лучше, крепче, и увереннее чем когда-либо в своей жизни! Ты, именно Ты выбрал меня, и я благодарна Богу за каждый наш день и миг вместе! Таких как ты не бывает!" - написала исполнительница.

Певица Asti расписалась с российским бизнесменом (фото: instagram.com/astiselfmade)

Также она сообщила всем друзьям и фанатам, что они с любимым только расписались, ведь в условиях пандемии коронавируса трудно сыграть пышную свадьбу.

"Наши дорогие друзья, спешу вам сообщить, что это была всего лишь роспись, потому, что в период пандемии свадьба нам так и не удалась, но мы ее планируем в следующем году, так что все, кого мы приглашали, не обижайтесь, все еще будет! И мы еще сыграем свадьбу и сделаем ее такой, какой она должна быть. А пока мы просто официально стали семьей, и готовы с вами всеми этим поделиться", - резюмировала Анна.

Отметим, что парочка познакомились в мае 2019 года. Для Анны этот брак стал первым, у бизнесмена Юркина есть ребенок от предыдущих отношений.

Artik & Asti - это украинская поп-группа, основанная в 2010 году продюсером и исполнителем Артемом Умрихиным.

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