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Еще никто не видел: Эмили Ратаковски поделилась интимными фото из личного архива

Новина українською → Среда 23 декабря 2020 22:33
Еще никто не видел: Эмили Ратаковски поделилась интимными фото из личного архива Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Эмили Ратаковски в последнее время не особо активна в соцсетях. Модель и бизнесвумен, которая вскоре станет мамой, посвящает все время мужу и подготовке к родам. Но несколько часов назад решила порадовать фанатов, выложив весьма необычные фото.

Девушка предложила поклонникам поиграть в увлекательную игру: они называют фото, которое хотят видеть, а она подбирает что-то из личного архива. Получилось весьма откровенно и необычно. Так, здесь есть кадры, сделанные в самом детстве модели, фото ее матери, фото из конкретного периода жизни, который "запросили" фолловеры…

Еще никто не видел: Эмили Ратаковски поделилась интимными фото из личного архиваЕще никто не видел: Эмили Ратаковски поделилась интимными фото из личного архиваЕще никто не видел: Эмили Ратаковски поделилась интимными фото из личного архиваЕще никто не видел: Эмили Ратаковски поделилась интимными фото из личного архиваЕще никто не видел: Эмили Ратаковски поделилась интимными фото из личного архиваЕще никто не видел: Эмили Ратаковски поделилась интимными фото из личного архива

Эмили поделилась сокровенным (фото: скрин instagram.com/emrata)

Также модель с помощью этого диалога показала любимые фото с периода беременности, рассказала о первых свиданиях с мужем и о том, как впервые изучала реакцию на их пару в прессе. Также нашла Эмили и свое любимое фото с парнем. Романтичных кадров она запостила сразу несколько.

Еще один сюрприз для подписчиков - любимый образ Ратаковски. Она сказала, что это было крайне нелегко, но все же запостила фото в откровенном наряде. Черный облегающий комбинезон с широким ремнем на талии и красные сапоги сделали модель стильной и соблазнительной. По всей видимости, будущая мама скучает по своим выходам.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски показала обнаженное беременное фото.

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