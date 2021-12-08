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Еще и выпихну: Нина Матвиенко сделала признание о переезде дочери с зятем

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Среда 08 декабря 2021 09:36
Еще и выпихну: Нина Матвиенко сделала признание о переезде дочери с зятем Тоня Матвиенко с мамой Ниной (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Марина Настевич

Народная артистка Украины Нина Матвиенко призналась, что очень ждет, когда ее дочь Тоня вместе со своим мужем, певцом Арсеном Мирзояном, и 5-летней дочкой съедут от нее.

Недавно молодое семейство приобрели собственную квартиру, но пока что они все еще живут с Ниной в ее доме под Киевом.

В интервью "Звездному пути" Матвиенко отметила, что ее дом тесноват для такого количества людей.

Именно поэтому она ждет переезда Тони и Арсена в свое жилье.

"Я так этого жду. С большим удовольствием, еще и вот так выпихну", - со смехом сказала Нина Митрофановна.

При этом она подчеркнула, что это лишь потому, что ей жалко молодых.

"В одной комнате ютятся, костюмы… Это тяжело для них. Кухня – все толкаемся, нас много в доме. А там четыре комнаты, представляете? Будет своя комната для костюмов, и для жизни", - отметила Матвиенко.

Еще и выпихну: Нина Матвиенко сделала признание о переезде дочери с зятем

Тоня Матвиенко с мужем Арсеном Мирзояном живут у ее мамы Нины (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Тем временем Тоня Матвиенко рассказала, что в новую квартиру они переедут нескоро. Квартиру супруги приобрели в новостройке, которая еще строится.

"Там такая ситуация. Это новостройка и она еще достраивается, документы они нам еще не отдали официально. Это очень затяжной процесс оказался. Обещали одно, потом другое. Мы надеемся, чтобы это вообще произошло", - поделилась певица.

Напомним, ранее 74-летняя Нина Матвиенко шокировала новостью, что разошлась с мужем после 40 лет супружеской жизни. Правда, позже артистка заявила, что расставаться с мужем не будет:

Сейчас супруг Матвиенко, художник Петр Гончар живет отдельно – на даче. По словам Нины, он намерен вернуться к ней, когда из их дома съедет дочь Тоня со своей семьей. "Он сказал, как Тоня выберется, вернется. Это же его дом", – рассказала певица о решении мужа.

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