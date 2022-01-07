Эшли Грэм родила близнецов – первые подробности

Пару часов назад в своем блоге Эшли рассказала подробности и сообщила, что малыши и она сама чувствуют себя отлично.

"Мы с Джастином рады сообщить, что наши малыши появились на свет. Они родились дома сегодня рано утром, все счастливы и здоровы. Сейчас мне нужно немного времени, чтобы восстановиться и пообщаться с мужем и нашими тремя мальчиками, но я с нетерпением жду возможности поделиться с вами всем происходящим", – написала в своих сториз 34-летняя модель.

Эшли Грэм родила близнецов (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, о будущем пополнении в семье модель plus size сообщила в июле прошлого года. В семье уже есть ребенок – первенец пары Айзек появился на свет в 2020-м году.