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"Если бы я знала": Лилия Ребрик показала причину семейных ссор и сделала признание

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Воскресенье 01 августа 2021 15:35
"Если бы я знала": Лилия Ребрик показала причину семейных ссор и сделала признание Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвия Агаркова

Лилия Ребрик не может нарадоваться домашней любимице – песику по кличке Дикси, "дочке" собачки Насти Каменских – Мими. Старшая дочка ведущей, Диана, долго уговаривала звездную маму позволить ей завести питомца. После долгих раздумий Лилия пошла на встречу девочке, а теперь и сама не может нарадоваться игривой крошке породы мальтипу.

И вот, в день рождения Дикси, ведущая на странице в Instagram показала забавные снимки членов всей семьи с именинницей и сделала признание о ней.

Она с уверенностью завила, что Дикси – идеальный питомец и привела неопровержимые аргументы.

Песик не ест тапочки, не обдирает обои, не ходит в туалет, где попало, не ворует со стола, не кусается, не лает на детей и не пугает их, стийко терпит их невинные забавы.

&quot;Если бы я знала&quot;: Лилия Ребрик показала причину семейных ссор и сделала признание

&quot;Если бы я знала&quot;: Лилия Ребрик показала причину семейных ссор и сделала признание

&quot;Если бы я знала&quot;: Лилия Ребрик показала причину семейных ссор и сделала признание

Лилия ии ее муж очарованы домашним питомцем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Ну а что мы?

  • Ругаемся (шутливо, конечно) за право, кто сегодня нежится с ней;
  • Иногда, когда Диана уже спит, я ворую Дикси из детской, чтобы и побыла со мной (и так у нас в семье делаю не только я )
  • Носим на руках, возим за собой, холим, целуем, обожаем!
  • Послушное, нежное и очень умное животное наша Дикси! Что поделаешь - это, видимо, гены", - считает счастливая хозяйка песика.

"Если бы я знала, что судьба нам пошлет такого щенка, то не колебалась бы столько долгих лет!" - заверила она.

&quot;Если бы я знала&quot;: Лилия Ребрик показала причину семейных ссор и сделала признание

&quot;Если бы я знала&quot;: Лилия Ребрик показала причину семейных ссор и сделала признание

&quot;Если бы я знала&quot;: Лилия Ребрик показала причину семейных ссор и сделала признание

Доченьки ведущей обожают Дикси (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Коллега Лилии и также хозяйка прелестных песиков, Ольга Сумская оставила комментарий под постом и пожаловалась на одну из своих хвостатых любимиц. "Какая же только радость! Да еще и идеальная во всем лапуся! Не то что моя младшая Жасмин - всех собак разгоняется, облаивает до истерики, даже соседские доберманы и стаф шарахаются..." - написала актриса.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик рассказала, как оригинально тренирует терпение и выдержку.

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Лилия Ребрик
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