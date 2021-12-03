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Эталон красоты: Даша Астафьева сразила наповал эффектным образом с венком

Новина українською →
Пятница 03 декабря 2021 16:38
Эталон красоты: Даша Астафьева сразила наповал эффектным образом с венком Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Styler

Даша Астафьева давно завоевала справедливое звание украинкого секс-символа. Певица и модель умеет не только красиво и эффектно раздеваться на камеру, но и отличается атмосфрными снимками, которые объединяют в себе эстетику и эротическую составляющую.

В портфолио у звезды имеется немало ярких фотосетов, а новый поразил ее поклонников не меньше, чем предыдущие работы.

Даша запостила в.instagram фото в образе Фриды Кало.

На завораживающих кадрах звезда предстала в венке из красных роз, с многослойными нитями бус, в белоснежном легком платье с рюшами и оборками, обнажающем плечи, талию она подчеркнула необычным корсетом-каркасом.

Эталон красоты: Даша Астафьева сразила наповал эффектным образом с венком

Эталон красоты: Даша Астафьева сразила наповал эффектным образом с венком

Даша Астафьева очаровала ярким образом (фото: instagram.com/da_astafieva)

Крупные золотые свисающие серьги, красная помада, гладко зачесанная аккуратная прическа и атмосферные интервьюеры стали довершающими штрихами запоминающегося образа Даша.

"Она верила в людей. Я тоже хочу. Вопреки всему", - подписала фотосет Даша.

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару не удержалась от комплимента: "Даша, восторг".

Поклонники Даши узнали в ней не только художницу Фриду Кало, но и сравнили с головевской Оксаной из "Вечеров на хуторе близь Диканьки", а также увидели нотки традиционного образа украиночки.

  • Супер украинка
  • Файна, чарівна красуня україночка
  • Такая замечательная
  • Какая невероятно красивая Даша
  • Какая Вы чудесная
  • Очень красивые образы
  • Натуральная Оксана из Гоголевской "Ночь перед Рождеством", только черевичек не видно
  • Невероятная Даша. Такой взгляд - мягкий и завораживающий
  • Эталон красоты

Напомним, что ранее Даша Астафьева рассказала подробности жизни с бывшим.

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