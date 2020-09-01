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Эталон красоты: Ирина Шейк в пикантном белье вскружила головы фанатам

Вторник 01 сентября 2020 22:29
Эталон красоты: Ирина Шейк в пикантном белье вскружила головы фанатам
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Звезда представила новую рекламную кампанию

Ирина Шейк умеет привлекать внимание не только личной жизнью, но рекламными кампаниями и проектами. В самом начале осени 34-летняя модель представила очередную из них. Девушка предстала в соблазнительном комплекте нижнего белья от Intimissimi. Черный бюстгальтер, а также трусики, украшенные белыми кружевными вставками, Ирина надела с черной шелковой накидкой. Волосы ей зачесали в «мокрую» укладку, а макияж сделали нежный и чувственный, при этом достаточно выразительный.

Эталон красоты: Ирина Шейк в пикантном белье вскружила головы фанатам

Новое фото Ирины (фото: instagram.com/irinashayk)

Стоило Шейк опубликовать фото, как на нее обрушился шквал комплиментов. Поклонники не могут налюбоваться популярной модельюи ее идеальной фигурой, называя ее самой красивой и соблазнительной женщиной на планете. «Такая нежная», «Королева», «Вы почему такая красивая? Эталон красоты», «Ирина, какая вы красотка», «Красота невозможная», «Богиня», «Восхитительная Ирина», «Ух, вот это красота», – такие комментарии буквально заполонили страницу Ирины.

Эталон красоты: Ирина Шейк в пикантном белье вскружила головы фанатамИрина часто снимается в откровенном белье (фото: instagram.com/irinashayk)

К слову, в последнее время Ирина вновь спровоцировала волну слухов о романе с Вито Шнабелем. Так, пара была застукана папарацци во врем прогулки. Причем новый парень знаменитой манекенщицы отправился пройтись не только с Ириной, но и с ее дочерью Леей. Шейк была одета в платье-комбинацию, а малышку нарядили в белую футболку и ярко-желтые шорты. Выглядели все трое веселыми и беззаботными. Что по такому поводу думает экс-возлюбленный и отец Леи – голливудский актер Брэдли Купер, неизвестно. Но поклонники считают, что ему давно пора кусать локти.

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