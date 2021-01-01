Это было больно: Дорофеева рассказала об инциденте в новогоднюю ночь

Надя Дорофеева в прошлом году заявила о себе как сольная исполнительница и покорила украинские и не только чарты с дебютным треком и клипом на песню gorit. Певица признается, что счастлива развиваться и заниматься любимым делом и по секрету заявляет – она уже дописывает первый альбом. А пока звезда в праздник делится своими откровениями о работе и жизни.

Так, в интервью Мarie Сlaire певица поделилась экстремальным случаем, который произошел с ней во время выступления на праздничном концерте в Новый год.

"Лет 5 назад на концерте в новогоднюю ночь кто-то из гостей решил оригинально угостить меня мандарином и попал им прямо в лицо – это было очень больно! Щека горела так, что я думала, что у меня уже гематома", – поделилась историей из жизни звезда.

Надя и Вова встретили 2021 год на Бали (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

В то же время певица откровенничает, что на сцене себя чувствует легко и раскрепощено, а вот в жизни полюбить и принять себя ей стояло усилий.

"На сцене легче почувствовать себя привлекательной и уверенной, в жизни это происходит постепенно – помогают близкие, прочтенные книги с советами, как любить себя и как к себе нужно относиться. Я до сих пор учусь принимать комплименты. Безусловно, мне приятно, и я всегда за них благодарю, но внутренне смущаюсь", - призналась скромная артистка.

Напомним, что ранее стало известно, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес отправились праздновать Новый год на Бали.