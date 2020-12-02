Вот это фигура: Надя Дорофеева в откровенном наряде похвасталась идеальным прессом

Певица полюбила вызывающие наряды

Надя Дорофеева – одна самых обожаемых фанатами певиц украинского шоу-бизнеса, надо отметить, любят ее не только за хиты, а и за стиль: она удачно сочетает одежду и аксессуары. Фолловерам нравится учиться у певицы выглядеть стильно в обычной жизни – и они не устают восхищаться образами Нади.

Также Надя совсем недавно представила свою дебютную сольную композицию. Фанаты отметили, что с изменениями в карьере певица стала совершенно по-другому одеваться, новая жизнь на сцене - новый стиль.

В своем Instagram Надя и раньше делала откровенные посты, но теперь она бьет свои собственные рекорды. Звезда запостила снимок, на котором она стоит в белье с ремнями и кожаными вставками, на шее у нее чокер. Так как певица полуголая, то фанаты хорошо рассмотрели ее фигуру - идеальные формы и шикарный пресс привели их в восторг!

Надя Дорофеева - огонь (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

"У тебя такая красивая фигура", "Богиня", "Фигура", "Божечки-кошечки, икона стиля", "Агонь", "Кто- нибудь, позвоните пожарным, потому что этот пост - огонь", - написали поклонники звезды.

Напомним, Надя Дорофеева станцевала с Позитивом "последний танец", группа "Время и Стекло" прекратила свое существование. Но это не значит, что Надя перестала радовать свою многочисленную армию поклонников новыми проектами и съемками. Во-первых, никуда не подевалось желание Нади покорять всех своими стильными луками, недавно она показала, как стоит носить элегантную трендовую панамку.