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Это было очень интимно: Скарлетт Йоханссон наконец рассказала, как проходила ее свадьба

Новина українською → США, Пятница 23 апреля 2021 18:34
Это было очень интимно: Скарлетт Йоханссон наконец рассказала, как проходила ее свадьба Скарлетт Йоханссон (фото: instagram.com/theacademy)
Автор: Lite

В октябре прошлого года Скарлетт Йоханссон и Колин Джост тайно поженились. Церемония была закрытой, а молодожены - молчаливыми. А потому поклонники остались практически без информации.

И вот сейчас, наконец, стали известны подробности мероприятия.

На днях 36-летняя Скарлетт впервые прокомментировала свое третье замужество. Одна из самых успешных голливудских актрис рассказала, что закрытым торжество они сделали из-за коронавируса. Однако они старались максимально абстрагироваться от этой темы и представили, что это просто их собственное желание.

Это было очень интимно: Скарлетт Йоханссон наконец рассказала, как проходила ее свадьбаСкарлетт с мужем (фото: скриншот (фото: instagram.com/elleaus)

"Мы специально сделали свадьбу очень интимной. Нам хотелось, чтобы эта закрытость была преднамеренной, а не вынужденной из-за многочисленных ограничений. Мы соблюли все протоколы, связанные с пандемией коронавируса. Было много рекомендаций, которые нам нужно было принять во внимание, чтобы все прошло комфортно и безопасно", - рассказала звезда изданию People.

Сам Жост, для которого этот брак первый, остался более чем доволен. 38-летний актер во всем положился на жену и не пожалел. Скарлетт организовала все с большим вкусом, чем он сам не может похвастаться. Также он рассказал, что полностью пересмотрел отношение к женитьбе: ранее он опасался вступать в брак, но теперь же невероятно счастлив.

Ранее Скарлетт приняла участие в стильной съемке для глянцевого издания Marie Claire.

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