Вот это интрига! Елену Кравец заподозрили в беременности после нежного фотосета на Одесчине

Первая леди "Квартала" поделилась бэкстейджем стильного фотосета

Елена Кравец больше месяца назад вылечилась от коронавируса и вернулась к активной работе, по которой соскучилась за время болезни и самоизоляции. Так, первая леди "Квартала" решила заинтриговать поклонников, опубликовав в Instagram видео бэкстейджа нежного фотосет в окрестностях Куяльника.

В ролике шоувумен сменила сразу несколько образов – она позировала в белом свитере и молочных брюках, дополнила свой образ в светлых тонах классическим тренчем оттенка кофе с молоком, а также покрасовалась в черном теплом пальто с поясом и шляпке. Антуражем для съемки стали окрестности Куяльницкого лимана, как смогли определить подписчики звезды.

"Еще немного магии вчерашних съемок, осени, неба и людей... А что снимали - тайна пока. Coming soon", - заинтриговала Елена.

Поклонники "квартальщицы" тут же начали выдвигать свои предположения, а некотрые заметили у знаменитости округлившийся животик и заговорили о ее третьей беременности, другие же предположили, что Елена собралась баллотироваться в мэри Одессы, а третьи решили, что она просто снялась в рекламе одежды.

Мне показалось, или не показалось - беременность!?

Беременность

Нежная, загадочная, такая Вы прекрасная, Елена. Вот честно, с каждым годом всё лучше и неповторимей. Браво! Так держать

Заинтриговали

Елена, вы- супер!

Женьщина- сказка

Похоже, что это реклама одежды. Пальтишки там, свитерочки

Вот это интрига!

Елена, Вы , случайно, не в мэры Одессы готовитесь, или программа по спасению Куяльника? Красавица и умница!

Вы супер!

Напомним, что ранее студия "Квартал 95" отменила запланированные концерты в Беларуси из-за неспокойной ситуации в стране.