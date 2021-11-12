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"Это искренняя история": Ани Лорак напомнила, что она жива

Новина українською →
Пятница 12 ноября 2021 14:33
"Это искренняя история": Ани Лорак напомнила, что она жива Ани Лорак (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Ани Лорак выпустила 17-й студийный альбом под названием "Я жива", который получился очень откровенным.

Послушать новые треки артистки можно на ее официальном канале в Youtube.

12 ноября Ани Лорак впускает слушателя в свой новый музыкальный мир – лонгплей чувственных женских историй, лейтмотивом которого стали реальные эпизоды из жизни артистки.

Эта студийная работа состоит из 12 треков, каждый из которых несет в себе особый смысл и уникальную гамму эмоций, оформленную в чувственный симбиоз голоса и музыки. Это искренняя история о личных переживаниях сильной и волевой женщины, которая, спустя немало душевных драм, не потеряла веру в себя и в любовь.

&quot;Это искренняя история&quot;: Ани Лорак напомнила, что она жива

"Я с вами в каждом переживании. Я знаю, как это больно, когда предают, когда рушится мир и кажется, что не будет света. С любовью умирает часть тебя, но приходит новый день, и с лучами солнца в душе поселяется вера и надежда, что все будет хорошо. Ты открываешь глаза и говоришь себе: Я жива", - комментирует Ани Лорак.

&quot;Это искренняя история&quot;: Ани Лорак напомнила, что она жива&quot;Это искренняя история&quot;: Ани Лорак напомнила, что она жива

Ани Лорак представила откровенный альбом "Я жива" (фото: пресс-служба певицы)

"Я жива" – это глубокий разговор со своим слушателем о личном. Музыкальная энергетика альбома погружает поклонников певицы в разные эмоции и настроения, а откровенная лирика станет той самой нитью, которая соединит миллионы сердец по всему миру.

Ранее мы писали, что располневшая Ани Лорак отфотошопила себя и попалась -в сети засветилась реальная фигура звезды в купальнике.

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