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Это кайф! Лилия Ребрик на руках у мужа рассказала о большом семейном начинании

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 17:32
Это кайф! Лилия Ребрик на руках у мужа рассказала о большом семейном начинании Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Лилия Ребрик недавно перенесла короновирус, но уже вернулась к активной деятельности, которой ей так не хватало. Ведущая всю неделю выходила в прямые утренние эфиры, а в выходные решила заняться хозяйством. Неугомонная теледива вместе с мужем хореографом Андреем Диким захотели не просто занятся обустройством територии на даче, но и совместили это с любимым занятием – танцами.

Лилия поделилась взрывной фотосессией с любимым в Instagram.

Ведущая и ее муж - в удобных спортивных костюмах и похожих бейсболках. Андрей держит Лилию на руках, они смеются и от души веселятся на камеру.

"Вот и открылся самый популярный тренажерный зал под названием "САД-ОГОРОД". Дачный сезон открыт! Спрашивайте, что интересно узнать о даче, о растениях. Попробую делиться. Ну и от вас жду полезных советов для нас, новичков в этом деле. Напомню, в прошлом году мы обустроили свой уютный уголок благодаря карантину", - поделилась своими планами с поклонниками ведущая.

Это кайф! Лилия Ребрик на руках у мужа рассказала о большом семейном начинании

Это кайф! Лилия Ребрик на руках у мужа рассказала о большом семейном начинании

Это кайф! Лилия Ребрик на руках у мужа рассказала о большом семейном начинании

Лилия Ребрик с мужем устроили танцы на даче (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия призналась, что за территорией они ухаживают сами, а ее хозяйственный супруг все держит под личным контролем.

Это кайф! Лилия Ребрик на руках у мужа рассказала о большом семейном начинании

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

  • Очень-очень позитивная и непревзойденная пара
  • Самая лучшая пара
  • Какие вы славные
  • Вы классные
  • Нам нравиться как вы танцуете вдвоем!
  • Шикарные Лилечка и Андрей
  • Какая вы чудесная пара
  • Невероятно положительная и любящая семья
  • Молодцы! Приятно смотреть. Вы - образец семьи для всех!
  • Вы супер

Напомним, что ранее Лилия Ребрик сделала признание о ревности в семье.

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