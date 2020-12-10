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Это кайф: Надя Дорофеева с пылающими ногтями восхитила фанатов своим стилем

Новина українською → Четверг 10 декабря 2020 12:15
Это кайф: Надя Дорофеева с пылающими ногтями восхитила фанатов своим стилем Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Надя Дорофеева недавно представила дебютную сольную видеоработу на песню gorit. Трек уже поднялся в топы разных чартов, так что старания певицы прошли не зря.

Теперь она пожинает лавры своих трудов и ловит восторженные отзывы. Надя даже устроила своим фанатам конкурс в TikTok на лучшее видео. Певица поделилась своими горячими танцами, на котором у нее загораются ногти, чем взорвала свою соцсеть.

"Magic Prada girl #dorofeevagorit. Ребят, я в кайфе от всех ваших видосов. Благодарю, смотрю радуюсь и напоминаю, что сейчас идет конкурс на лучший кавер и лучший танец на песню gorit. С победителями сделаю коллабу", - написала Надя.

Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva/)

Напомним, что для нового клипа певица радикально изменила цвет волос и превратилась в блондинку. Видимо, тогда Надя решила, что новая сольная карьера требует смены стиля.

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