Это космос! Счастливая Лилия Ребрик выдала пикантный секрет об отдыхе с мужем

Лилия Ребрик улетела с мужем и дочками в солнечную Турцию – именно там она встретила круглую дату, 40 лет. Ведущая не верит в приметы и отметила праздник на берегу моря с самыми любимыми. Она делится завораживающими фото с поклонниками и даже посвящает их в подробности личной жизни.

Лилия показала жаркое фото с мужем в бассейне, а заодно продемонстрировала растяжку, забросив ногу ему на плечо. Также она поделилась кадрами во время занятий йогой и показала, как стоит в планке.

"Сьогодні день розпочався з релаксу. Звучить гарно: "відпочинок розпочався з релаксу". Були з чоловіком на побаченні в SPA. Я запросила. В Києві дуже не вистачає часу на те, щоб розслабитися, щоб походити на масаж, а ще й вдвох (це взагалі космос)... А на відпочинку - саме воно", – рассказала пикантную подробность из семейной жизни ведущая.

Лилия Ребрик с мужем активно отдыхаают в Турции (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники начали рассказывать Лилии, какой вид отдыха им ближе – активный или пассивное лежание на пляже. А также осыпали ведущую комплиментами.