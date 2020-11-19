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Это космос: Юлия Санина демонстрирует неземной лук - пробуем повторить

Новина українською → Четверг 19 ноября 2020 11:01
Это космос: Юлия Санина демонстрирует неземной лук - пробуем повторить Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Юлия Санина вдохновила фанатов повторить ее образ

Юлия Санина - во многом пример для подражания для своих поклонников. Любимая певица и зажигательная танцорша, вдохновляет и заставляет на себя равняться. А еще звезда проекта "Танцы со звездами 2020" всегда выглядит стильно, Юлия щердо делится снимками с подписчиками своего Instagram, удивляя их все новыми и новыми образами, и признается, что обожает перевоплощаться.

На этот раз Санина показала "поближе" свой космический образ из главного паркета страны. Так как впереди новогодние вечеринки и корпоративы, идея такого образа будет весьма кстати!

Помимо наряда, который создали стилисты и костюмеры проекта, на снимках можно хорошо разглядеть макияж Юлии: подведенные внутри синей подводкой глаза, сиреневые и фиолетовые тени, россыпь блесток по верхнему веку - такой макияж легко повторить в домашних условиях - и блистать своей космической красотой в кругу друзей! Волосы собираем в уладку и не забываем о длинных переливающихся серьгах.

Это космос: Юлия Санина демонстрирует неземной лук - пробуем повторитьЮлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Юля, ты космос", "Красивая", Богиня", - порадовались обновлению звезды фолловеры.

Напомним, Юлия показала, как выглядела 9 лет назад. Со стильной прической-дредами и я с яркими стрелками на глазах, певица и тогда, и сейчас выглядит просто великолепно.

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