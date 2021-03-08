Это любовь: Барбара Палвин показала редкое домашнее фото со своим бойфрендом

Барбара Палвин опубликовала новое фото с Диланом Спроусом, на котором пара предстала в домашней уютной обстановке. Выглядят молодые люди как всегда счастливыми и влюбленными.

Барбара позирует в черной футболке, волосы она собрала в небрежный пучок, а от макияжа отказалась. Парень модели также надел черную футболку. Примечательно, что он покрасил волосы в блонд. Пара обнимается на диване, сделав забавные выражения лиц.

Барбара и Дилан (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

К сожалению, фанаты не могли прокомментировать данное фото, но оно наверняка бы вызвало немалый интерес среди них. К слову, совсем недавно Барбара и Дилан прекратили выпуск своего шоу о постройке дома. По словам пары, это было большое путешествие, но сейчас они намерены заняться другими проектами. Многие фолловеры по-настоящему расстроились, узнав данную новость.