Это любовь: Джамала в откровенном топе и пальто-оверсайз покорила фолловеров красотой

Украинская певица Джамала устроила опрос между своими фолловерами, когда Киев стал для них "своим" городом. Для этого певица запостила снимки на одной из столичных крыш и призналась, что этот город - ее большая любовь.

Джамала, как обычно, покорила фанатов необычным внешним видом. На этот раз певица выбрала изысканный соблазнительный топ с открытым декольте и поверх него - пальто-оверсайз.

"Мене часто запитують, чи став мені Київ рідним? Моя відповідь - так! Питання до тих, хто як і я народився не в Києві, а переїхав: для вас став своїм? Можливо, виникали думки повернутись у рідне місто? І хоча я не є фанатом саме зими у Києві, він - мій з будь-якого даху", - призналась певица.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Фолловеры признались, что Киев для многих давно стал своим: