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Это любовь: Джамала в откровенном топе и пальто-оверсайз покорила фолловеров красотой

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 17:59
Это любовь: Джамала в откровенном топе и пальто-оверсайз покорила фолловеров красотой Джамала (instagram.com/jamalajaaa/)
Автор: Lite

Украинская певица Джамала устроила опрос между своими фолловерами, когда Киев стал для них "своим" городом. Для этого певица запостила снимки на одной из столичных крыш и призналась, что этот город - ее большая любовь.

Узнать мнение поклонников Джамала решила в Instagram.

Джамала, как обычно, покорила фанатов необычным внешним видом. На этот раз певица выбрала изысканный соблазнительный топ с открытым декольте и поверх него - пальто-оверсайз.

Это любовь: Джамала в откровенном топе и пальто-оверсайз покорила фолловеров красотой

"Мене часто запитують, чи став мені Київ рідним? Моя відповідь - так! Питання до тих, хто як і я народився не в Києві, а переїхав: для вас став своїм? Можливо, виникали думки повернутись у рідне місто? І хоча я не є фанатом саме зими у Києві, він - мій з будь-якого даху", - призналась певица.

Это любовь: Джамала в откровенном топе и пальто-оверсайз покорила фолловеров красотой

Это любовь: Джамала в откровенном топе и пальто-оверсайз покорила фолловеров красотой

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Фолловеры признались, что Киев для многих давно стал своим:

  • Не возникало мысли вернуться на родину, так привыкла к Киеву, считаю его своим домом. Но свою Родину уважаю, иногда приезжаю, но как дома уже себя чувствую именно в Киеве.
  • А весной так вообще можно с ума сойти от счастья, когда столько зелени окружает!
  • Я хоть и с рождения в Киеве, но с каждым днем влюбляюсь заново - и не надоедает постоянно любоваться одними и теми же местами. Даже из-за этого нравится наземный транспорт (без пробок, конечно). Еду себе по делам, любуюсь нашим красивым городом, кайфую!

Напомним, Джамала похвасталась постройневшей фигурой и показала снимки с "секретной" репетиции.

Также Джамала восхитила стильным луком на прогулке с мужем и откровенно рассказала, что для нее любовь.

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