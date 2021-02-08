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Это любовь: Наталья Водянова в легинсах и ярких кроссовках отправилась на пробежку с мужем

Новина українською → Париж, Понедельник 08 февраля 2021 17:27
Это любовь: Наталья Водянова в легинсах и ярких кроссовках отправилась на пробежку с мужем Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Наталья Водянова показала новое фото с мужем Антуаном Арно. Романтичный снимок передает общую страсть пары.

Супермодель и филантроп опубликовала его в своем блоге сети Instagram.

Наталья Водянова не так часто публикует фото со своим мужем - французским миллиардером Антуном Арно. Но если уж делает общие снимки, то они полны любви. В этот раз супермодель вместе с мужем отправились на пробежку. В стильных спортивных нарядах и масках, они подают поклонникам милый пример полезного времяпровождения.

Это любовь: Наталья Водянова в легинсах и ярких кроссовках отправилась на пробежку с мужем
Пара на пробежке (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья надела облегающие легинсы, а также черную ветровку с капюшоном. Дополнили образ черные перчатки, белые носки и ярко-розовые кроссовки. Возлюбленный Водяновой бежал в серых спортивных брюках, а также черной куртке и серой шапке. Пара прихватила с собой и нового члена семьи - пса по кличке Кофе.

"LOVE IS... @antoinearnault, кто помнит эту жвачку из 90-х?", - написала Наталья под фото. Одним из первых ей парировал Антуан Арно, который написал: "Пары, которые потеют вместе, остаются вместе".

К слову, большинство поклонников удивились, что пара даже на пробежку надела маски. "На пробежке можно маску не надевать", "Зачем бегать в маске?", "А зачем на улице в маске, еще и при беге? Вроде на улице безлюдно достаточно…", "Нельзя бегать в масках, не издевайтесь над своим организмом. На улице нет такой концентрации вируса, чтобы заболеть. Можете бегать смело без масок", - пишут фанаты.

Ранее мы писали о стильном наряде Водяновой для одного из показов.

Также Наталья показала, как выглядит без макияжа и фильтров.

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