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Это любовь: Потап и Настя Каменских растрогали до слез бесконечной романтикой

Новина українською → Воскресенье 14 февраля 2021 13:35
Это любовь: Потап и Настя Каменских растрогали до слез бесконечной романтикой Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Потап и Настя Каменских неустанно говорят друг другу о любви – и не важно, связано ли это с календарной датой, ведь свои чувства они без стеснения демонстрируют каждый день. Так, 14 февраля, День Святого Валентина стал отличным поводом для романтических жестов и пылких признаний. Артисты показали, как отмечают День всех влюбленных в домашней обстановке.

На страницах Потапа и Насти в Instagram появились красноречивые красочные снимки.

Так, Потап подарил любимой целую связку красных шариков, а также огромный букет цветов. Парочка устроила фотосессию прямо в холле загородного дома. Потап празднично оделся – его аутфит в красных тонах придал фото ярких красок. Настя же выглядела по-домашнему уютной и естественной – белые лосины и удобный объемный свитшот.

Это любовь: Потап и Настя Каменских растрогали до слез бесконечной романтикой

Потап устроил романтический праздник Насте (фото: instagram.com/kamenskux)

Рэпер пикантно обнял певицу за бедра позируя перед камерой. Настя подарила любимому трогательную валентинку с "ключиком" от сердца.

Это любовь: Потап и Настя Каменских растрогали до слез бесконечной романтикой

Настя Каменских и Потап поделились счастьем (фото: instagram.com/realpotap)

Также пара сделала счастливое селфи. Снимок оценили Надя Дорофеева, Руслан Квинта, лучшая подруга певицы, дизайнер Анна Завгородняя-Андрийчук и другие.

Поклонники пришли в восторг от появлений любви любимой пары.

  • Какие же вы классные
  • Милашки
  • Самая лучшая пара
  • Вы очень красивая пара
  • Потапу очень повезло
  • Хорошенькие
  • Очень красивые
  • Леша сам, как большая валентинка в красном костюмчике
  • Солнышки Вы наши
  • Это любовь

Напомним, что ранее Потап и Настя Каменских от души повеселились на снежной горке.

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