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Это любовь: The Weeknd публично подтвердил роман с Анджелиной Джоли

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Понедельник 10 января 2022 12:31
Это любовь: The Weeknd публично подтвердил роман с Анджелиной Джоли Анджелина Джоли (фото: instagram.com/disneymaleficent)
Автор: RBC.UA

31-летний певец The Weeknd (Абель Тесфайе) на днях выпустил новый альбом Dawn FM. В нем исполнитель, по своей уже давней традиции, зашифровал романтические послания.

И буквально подтвердил свой роман с голливудской актрисой Анджелиной Джоли с помощью песни Here We Go... Again.

"Моя новая девушка – кинозвезда. Я любил ее, как надо, заставлял ее кричать, как Нив Кэмпбел", – поется в песне. Другая строчка не менее красноречивая: "Со мной она смеется. Клянусь, это излечивает мои депрессивные мысли. Потому что, малышка, она кинозвезда. Я обещал себе, что никогда не влюблюсь, но вот мы снова здесь".

Это любовь: The Weeknd публично подтвердил роман с Анджелиной Джоли

The Weeknd (фото: instagram.com/theweeknd)

Напомним, разговоры о романе Абеля и Анджелины Джоли начались летом прошлого года. Знаменитостей много раз видели вместе на ужинах, причем они всегда старались выходить из ресторанов по отдельности, чтобы избежать лишних разговоров. Пара ни разу не давала комментариев на этот счет.

Есть версия, что музыкант с помощью Джоли мечтает пробиться в мир кино. Джоли и Абель говорят всем, что они просто друзья, но инсайдеры уверены, что между парой есть романтическая связь.

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