Как это мило! Илона Гвоздева растрогала нежными семейными фото

Победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева осенью прошлого года стала мамой во второй раз - танцовщица родила сына Доминика, с которым уже успела слетать на отдых в Египет. 11 апреля малышу исполнилось 6 месяцев, в честь чего звездная мама поделилась серией трогательных семейных кадров.

Нежные фото с мужем, дочкой и сыном Илона опубликовала на своей странице в Instagram .

На милых снимках семейство запечатлено в разных составах - как родители втроем с сыном, так и каждый из них по отдельности с Домиником.

Есть и очаровательные фото 4-летней Валерии с братиком.

Илона Гвоздева покорила сеть семейными фото с мужем и детьми (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Гордая Гвоздева поделилась с поклонниками достижениями и умениями сына.

"Сегодня особенное воскресенье, потому что в такой же день 11.10.20 на свет появился наш малыш Доминик. А сегодня ему уже полгодика, как же быстро летит время.

Наши достижения;

- активно крутится и переворачивается сам на живот

- перешли полностью на смесь

- начали вводить прикорм и уже успели попробовать фруктовые пюре, овощные на очереди, судя по тому как хватает ложку, аппетит настоящего мужчины

- агукаем, смеёмся и гримасничаем

- с недавних пор сами засыпаем ночью в кровати

- коляску по-прежнему ненавидим

- хотим садиться уже, но ещё мама не даёт.

- активно хватаем руками все и всех и тянем в рот

- зубов пока нет, слюней немеряно

Вот и все, вот и все...", - написала Илона.

Подписчики пришли в восторг и засыпали танцовщицу поздравлениями и умиленными комментариями.