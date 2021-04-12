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Как это мило! Илона Гвоздева растрогала нежными семейными фото

Новина українською → Понедельник 12 апреля 2021 09:38
Как это мило! Илона Гвоздева растрогала нежными семейными фото Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Lite

Победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева осенью прошлого года стала мамой во второй раз - танцовщица родила сына Доминика, с которым уже успела слетать на отдых в Египет. 11 апреля малышу исполнилось 6 месяцев, в честь чего звездная мама поделилась серией трогательных семейных кадров.

Нежные фото с мужем, дочкой и сыном Илона опубликовала на своей странице в Instagram.

На милых снимках семейство запечатлено в разных составах - как родители втроем с сыном, так и каждый из них по отдельности с Домиником.

Как это мило! Илона Гвоздева растрогала нежными семейными фотоКак это мило! Илона Гвоздева растрогала нежными семейными фотоКак это мило! Илона Гвоздева растрогала нежными семейными фотоКак это мило! Илона Гвоздева растрогала нежными семейными фото

Есть и очаровательные фото 4-летней Валерии с братиком.

Как это мило! Илона Гвоздева растрогала нежными семейными фотоКак это мило! Илона Гвоздева растрогала нежными семейными фото

Илона Гвоздева покорила сеть семейными фото с мужем и детьми (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Гордая Гвоздева поделилась с поклонниками достижениями и умениями сына.

"Сегодня особенное воскресенье, потому что в такой же день 11.10.20 на свет появился наш малыш Доминик. А сегодня ему уже полгодика, как же быстро летит время.
Наши достижения;
- активно крутится и переворачивается сам на живот
- перешли полностью на смесь
- начали вводить прикорм и уже успели попробовать фруктовые пюре, овощные на очереди, судя по тому как хватает ложку, аппетит настоящего мужчины
- агукаем, смеёмся и гримасничаем
- с недавних пор сами засыпаем ночью в кровати
- коляску по-прежнему ненавидим
- хотим садиться уже, но ещё мама не даёт.
- активно хватаем руками все и всех и тянем в рот
- зубов пока нет, слюней немеряно
Вот и все, вот и все...", - написала Илона.

Подписчики пришли в восторг и засыпали танцовщицу поздравлениями и умиленными комментариями.

  • С праздником вашу семью!
  • Клаасс, вітаю вас, ви такііі хороші, обожнюю
  • Копия мамочка
  • Невероятно классные
  • Чудова сім‘я! Вітаємо
  • Какие вы молодцы, очень круто, много умеете. С большим удовольствием наблюдаю за вашей семьей
  • Такой интересный. Илоночка, похож на Вас
  • Супер малыш
  • Який маленький пупсик!!!
  • Какой сладенький
  • Малыш копия Илоны
  • Какой же он у вас красавчик

Напомним, что сын Илоны Гвоздевой Доминик родился 11 октября 2020 года, вскоре после того, как хореограф покинула шоу "Танцы со звездами". Спустя три месяца малыша окрестили в храме Киева.

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