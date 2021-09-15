Как же это мило: Юрий Горбунов растрогал нежным фото с крохой сыном
Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов, который недавно стал отцом во второй раз, все свободное время старается проводить с детьми - и конечно, побольше внимания уделять младшему Даниле. Шоумен растрогал поклонников новым нежным кадром с малышом.
Милый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.
Звездный папа запечатлен на веранде собственного загородного дома. Одетый в белую футболку Юрий трепетно прижимает к груди сыночка, который сладко спит на его груди, и счастливо улыбается, глядя вдаль.
"С любовью на одном дыхании!", - трогательно подписал фото Горбунов.
Юрий Горбунов покорил милым снимком с новорожденным сыном Данилом (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Такая картина умилила подписчиков, которые засыпали ведущего теплыми комментариями.
- Как приятно видеть такие фотографии
- Скільки любові в цій фотографії.
- Біля маленьких діток Юра молодіє
- Какая прелесть
- Які милі
- Не передать словами…..
- Така ось батьківська любов, от таке воно, батьківське кохання. Такі милі
- Це любов на все життя!!!
- Ви такий щасливий, так приємно....такі гарні фото
- Яке миле фото!!!
Напомним, ранее стало известно, почему Горбунов и Осадчая назвали меньшего сына Данилом.